AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Burdur İl Kongresinde konuştu:

BURDUR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, muhalefetin anayasa değişikliği için çalıştığını ancak bunu açıkça itiraf edemediğini söyledi.

Usta, Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Burdur'un sanayisinin, tarımının ve hayvancılığının Türkiye için önemli olduğunu belirterek AK Parti döneminde bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Kendilerinin milletin efendisi olmak için göreve gelmediklerini dile getiren Usta, AK Parti olarak milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Usta, Türkiye'nin son 20 yılda çok önemli bir mesafe kaydettiğini vurgulayarak "Milletin iradesinin dışında başka bir irade tanımam" diyen bir iktidar, bir siyasi parti olarak milletin gücüyle güçlendiklerini belirtti.

Türkiye ve dünya gündeminde şu anda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yer aldığını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, G20 zirvesinde toplantıya katıldı ve dünya liderlerinin hiçbirinin söylemediği bir konuyu özellikle vurguladı. 'Aşıyı kim bulursa bulsun bu insanlığın aşısıdır. İnsanlık için en önemli meseledir. Aşı bu dünyanın geleceği için önemlidir ve herkese eşit olarak paylaştırılmalıdır. Aşı ticari bir mesele olarak görülmemelidir.' dedi. G20 zirvesindeki liderlerin gündemine yeniden soktu. İşte bizi farklı kılan bu. Biz insanı insan olduğu için severiz."