AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Çorum'da konuştu:

"O halde bizim verdiğimiz millet iradesine sahip çıkma mücadelesini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu siyaseti daha güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Unutmamız gerekiyor. Unutursak, irademizi ve özgürlüğümüzü bir anda elimizden alırlar. Bizim 1960'ı, 12 Mart muhtırasını, 12 Eylül 1980'i, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı unutmamamız gerekiyor. Biz bunları hatırlamak istedikçe bakın kimler rahatsız oluyorsa, o zihniyet darbeci zihniyettir. Çünkü bu milletin iradesine sahip çıkması için bu darbeleri unutmaması gerekiyor."

Ünal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, siyaseti "kuru bir iktidar mücadelesi" olarak değil, milletin emanet verdiği iradesini devlet yönetimine yansıtmak için yaptıklarını söyledi.

Siyaset kurumunun, milletin iradesinin temsilcisi olarak güçlü olması gerektiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bizim bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Bu kavga, kuru bir iktidar kavgası değil. Sanki bu kavga sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgasıymış gibi kasıtlı olarak birileri sürekli Recep Tayyip Erdoğan'a saldırarak, Recep Tayyip Erdoğan'a 'tek adam' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a 'sözde cumhurbaşkanı' diyerek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen millet mücadelesini perdelemeye çalışıyorlar. Burada bulunan her bir kardeşimin verdiği mücadele millet iradesini, kendi iradesini koruma mücadelesidir. Bu siyaset, bu milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, birilerinin insafına, vicdanına bırakmak yerine kendi ellerimizle tutmanın mücadelesidir. O yüzden bu salondayız, siyaset yapıyoruz."

- "Onlar bu milletin kendilerini iktidar yapmayacağını biliyorlar"

"Kongrelerimizin ne anlama geldiğini unutmayalım." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"Unutursak 15 Temmuzlar olur, 28 Şubatlar, 12 Eylüller, 12 Martlar, 27 Mayıslar olur. Unutmayacağız. 2003 yılı Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, 'Genç subaylar rahatsız.' Hatırlayın... Arkasından Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Tehlikenin farkında mısınız' kampanyası. Arkasından 'Ordu göreve' pankartları. Arkasından 'Ordumuzun karşısında saygıyla eğiliyoruz' açıklamaları. Peki, darbe yapmasını istedikleri ordunun karşısında saygıyla eğilenler, bugün Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da tarih yazan ordumuza neden 'satılmış' diyorlar. Ordu darbe yaptığı zaman saygıyla eğiliyoruz ama Ordu Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Azerbaycan'da gerçek görevini yaptığı zaman bunlar ne diyorlar, 'satılmış ordu' diyorlar. O yüzden bu yılanları, bu çıyanları iyi tanıyın. Bunları unutmayın. Bunların kim olduğu unutulursa, bunların koyun postuna girmiş kurt oldukları, çakal oldukları unutulursa, yeniden 15 Temmuzları yaşarız. Biz siyaseti millet iradesine sahip çıkmak ve egemen kılmak için yapıyoruz. Onlar siyaset yapmıyorlar. Onlar bu milletin kendilerini iktidar yapmayacağını biliyorlar. Bunların derdi demokrasiye müdahaleye zemin hazırlamak, huzursuzluk çıkarmak, meşruiyet tartışması çıkarmak."