AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "12 Eylül belli bir yaş grubu için kabus, sistematik işkence ve korku demektir. 12 Eylül Türkiye için 20 yılın kaybı demektir. Millet iradesinin katledilmesi demektir." ifadesini kullandı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, Onikişubat Belediyesinin Barbaros Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Şehit Cengiz Engizek Bilgi Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış programına katıldı. Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, bugün 12 Eylül darbesinin 40. yılı olduğunu hatırlatarak, "12 Eylül belli bir yaş grubu için kabus, sistematik işkence ve korku demektir. 12 Eylül Türkiye için 20 yılın kaybı demektir. Millet iradesinin katledilmesi demektir. Milletin seçtiği, söz de karar da millettindir dediği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin duvarlarında, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazdığı, bu hakikatin hilafına maalesef milletin elindeki egemenlik hakkının yine milletin adı kullanılarak alındığı gündür." diye konuştu. Açılışın ardından partisinin Batıpark Çim Güreş Sahası'nda düzenlediği Onikişubat İlçesi 3. Olağan Kongresi'ne katılan Ünal, 12 Eylül'de 650 bin kişinin sistematik şekilde işkenceden geçirildiğini, 27 Mayıs'taki darbenin etkilerini üzerinden atamayan Türkiye'nin şartların olgunlaşmasıyla 12 Eylül'de darbeyle karşılaştığını dile getirdi.

27 Mayıs 1960 darbesinin 'yeter söz de karar da milletindir' diyen milletin iradesini temsil eden Adnan Menderes'e karşı yapıldığını aktaran Ünal, "Biz 1960'daki darbeden sonra tam 20 yılımızı kaybettik. 1960 ile 1970 arası askeri vesayet yıllarıdır. 1970 ile 1980 arası sağ ve sol olaylarıdır. Gitti mi bizim 20 yılımız, bir ülkenin ömründen 20 yıl gitmesi ne demek biliyor musunuz?" ifadesini kullandı. - "Siyaset milletin emanetine ölümüne sahip çıkmak işidir" Siyasetin bir makam ve mevki, birilerinin kendisini iyi, güçlü hissetmesi için yapılan birşey olmadığını belirten Ünal, siyasetin bilinç, fikir ve farkındalıkla verilen mücadelenin ne anlama geldiğini bilerek yapılacağını söyledi. Siyasetin önemine vurgu yapan Ünal, "Şimdi, Joe Biden 'muhalefetle birlikte Erdoğan'ı devireceğiz', Macron 'Erdoğan'dan kurtulmamız gerekiyor' diyor. Neden, çünkü Erdoğan milletin adamı, birtakım kişilerle hareket etmiyor. Çünkü Erdoğan, milletin ona verdiği sorumluluğu ve emaneti, ölümüne muhafaza ettiği için. İşte siyaset milletin emanetine ölümüne sahip çıkmak işidir." değerlendirmesinde bulundu.