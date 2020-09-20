YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Elbistan İlçe Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Elbistan İlçe Kongresi'nde konuştu:

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 20.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

"AK Parti'yi bugünlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır. Bu teşkilatımızın sarsılmaz azmidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti'yi bugünlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır. Bu teşkilatımızın sarsılmaz azmidir." dedi.

Bir düğün salonunun bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede tek listeyle gidilen seçimlerde ilçe başkanlığı görevine Ahmet Tıraş getirildi.

Kongreye telekonferans yöntemiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kongrenin coşkulu bir kalabalık ile gerçekleştirilmesini herkes gibi kendisinin de arzuladığını ancak pandemi nedeniyle bu durumun mümkün olmadığını söyledi.

Koronavirüsten etkilenmemek için mesafelerin bir süre daha korunması gerektiğine işaret eden Ünal, "İnşallah hem bireysel olarak aldığımız sıkı tedbirler ile hem devletimizin yüzbinlerce sağlık çalışanıyla verdiği büyük mücadele ile bu salgını kötü bir hatıra olarak tarihin derinliklerine göndermeye yakınız." dedi.

Ünal, AK Parti olarak verdikleri mücadelenin bir millet aşkı hikayesi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Milletimizin dualarında yoğrulmuş, milletimizin müreffeh geleceğini kendine şiar edinmiş bir hareketin mensuplarıyız. Bizler bu hareketin neferleri olarak, yorulmak yılmak bilmeden kapı kapı dolaşıp, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirerek çalışıyor, gelecek nesillerimizin bizden razı olması için çabalıyoruz. AK Parti'yi bu günlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır. Bu teşkilatımızın sarsılmaz azmidir. Geçtiğimiz 18 yılda vesayetin türlü operasyonlarına rağmen hiçbir zaman yılmayan iradesine sahip çıkan, emeğini muhafaza eden teşkilatlarımız, partimizin vizyonunu misyonunu vatandaşımıza en iyi bir şekilde aktarabilmiş, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve arka çıkmış, AK Partiyi girdiği bütün seçimlerde birinci parti yapan destansı başarıya imza atmıştır."

Kongreye , AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:31
İkindi
15:58
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aksüt Eczanesi
Onikisubat
İnceer Eczanesi
Onikisubat
Merve Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Sıdıka Eczanesi
Dulkadiroglu
Üzüm Eczanesi
Dulkadiroglu
Ruşen Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.