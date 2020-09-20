AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Elbistan İlçe Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti'yi bugünlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır. Bu teşkilatımızın sarsılmaz azmidir." dedi.

Bir düğün salonunun bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede tek listeyle gidilen seçimlerde ilçe başkanlığı görevine Ahmet Tıraş getirildi.

Kongreye telekonferans yöntemiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kongrenin coşkulu bir kalabalık ile gerçekleştirilmesini herkes gibi kendisinin de arzuladığını ancak pandemi nedeniyle bu durumun mümkün olmadığını söyledi.

Koronavirüsten etkilenmemek için mesafelerin bir süre daha korunması gerektiğine işaret eden Ünal, "İnşallah hem bireysel olarak aldığımız sıkı tedbirler ile hem devletimizin yüzbinlerce sağlık çalışanıyla verdiği büyük mücadele ile bu salgını kötü bir hatıra olarak tarihin derinliklerine göndermeye yakınız." dedi.

Ünal, AK Parti olarak verdikleri mücadelenin bir millet aşkı hikayesi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: