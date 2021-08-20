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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

20.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cehaletin olduğu yerde kirlilik de olur, kabalık da olur, kötülük de olur. Ülkemiz bu konularda çok şanslı. Güçlü bir ülke olarak dimdik ayaktayız"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cehaletin olduğu yerde kirlilik de olur, kabalık da olur kötülük de olur. Ülkemiz bu konularda çok şanslı. Güçlü bir ülke olarak dimdik ayaktayız." dedi.

Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Fatma İmamoğlu tarafından Danişment Gazi Mahallesi'ne yaptırılan Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türklerin Anadolu'da kurduğu medeniyetin, oryantalistler tarafından "vakıf medeniyeti" olarak adlandırıldığını söyledi. Her işin başının eğitim olduğuna inandığını ifade eden Özhaseki, özelikle toplumdaki sosyal olayların ve gelişmelerin, eğer eğitim varsa, eğitimli bir toplum söz konusuyla düzgün yürüdüğünü belirtti.

"Bugün Afganistan özelinde başlayan, televizyonlarda ibretle izlediğimiz manzaralar... Lütfen herkes elini vicdanına koysun, içinizi acıtmıyor mu?" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Daha önce Irak'ta ve Suriye'de yaşanan, DEAŞ deyin, IŞİD deyin ne derseniz deyin, ortaya çıkmış örgütün yaptıkları bir Müslüman olarak içimizi acıtmadı mı? Güya İslami bir kılıfın altında insanlara yapılan zulüm, kötülük her inançlı insanın içini acıtmadı mı? Evet acıttı. O durumlara düşmemek için, o kötülüklere düşmemek ve dünyaya da kötü örnek olmamak için bizim bir taraftan çocuklarımızı hakkıyla eğitmemiz lazım, bir taraftan da gerçekten bir İslam toplumu olarak her türlü nezaketi, titizliği gösterecek şekilde davranmamız lazım. Dünya daha kadın haklarına bundan 100-150 yıl önce kavuştu. 1400 sene önce peygamberimiz binlerce insanın huzurunda Veda Hutbesi'nde 'Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakkı vardır.' diye buyurmadı mı?"

- "Güçlü bir ülke olarak dimdik ayaktayız"

Hazreti Peygamber'in hayatının çocuklara mutlaka öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, O'nun hayatında çocuğa, kadına merhamet ve şefkat olduğunu dile getirdi. Özhaseki, bugün insanların birbirini sevmeye ve hoşgörüye daha çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İslam'ın kabul etmediği ne kadar çirkin diye görebileceğimiz iş varsa, onları 'Müslümanım' diyenlerin üzerinde görmek hepimizin içini acıtıyor. Böyle olmamanın tek yolu eğitimdir, çocuklarımızı eğitmektir, onları geleceğe hazırlamaktır. Kur'an ve sünnet çizgisinde Müslüman olarak onların yetişmesini sağlamaktır. İlmin ve fennin yanında yer almaktır. Bugün Afrika'dan başlayıp Bangladeşlere veya Uzak Doğu'ya kadar uzanan İslam dünyasında ve gönül coğrafyamızda olanların büyük kısmına baktığımızda cehaletin hakim olduğunu görüyoruz. Cehaletin olduğu yerde kirlilik de olur, kabalık da olur kötülük de olur. Ülkemiz bu konularda çok şanslı. Güçlü bir ülke olarak dimdik ayaktayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Danişment Gazi Mahallesi'nin ensar ve muhacir kardeşliğinin yaşatıldığı, tevazu sahibi insanların bulunduğu bir mahalle olduğunu dile getirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da hayırseverlerin de katkılarıyla belediye olarak okul, sağlık ocağı, Kur'an kursu gibi tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bölgenin ihtiyacı olan 2 okuldan birinin inşaatının da tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Palancıoğlu, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Özhaseki, hayırsever Fatma İmamoğlu'na çiçek verdi ve merkezin açılışı yapıldı.

Törende, vatandaşlara muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

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