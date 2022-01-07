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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret

07.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den Akdeniz Belediyesine ziyaret

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ziyarette bulundu.

Partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığının eğitim kampı dolayısıyla Mersin'e gelen Şen, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve İl Başkanı Cesim Ercik ile ziyaret ettiği Gültak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şen, ziyaretin ardından gazetecilere, 2023'te yapılması planlanan seçimlere hazırlandıklarını belirterek "AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığımızın Mersin'de kampı var. Bunun için kente geldik. 2023 vizyonu ve sonrası için çeşitli çalışmalar yapılması gerekiyordu. Temel hedefimiz 2023 seçimlerini kazanmak. Çalışmaya çok öncesinden başlamak gerekiyor biz de bunun için kamp dolayısıyla burada bulunuyoruz." dedi.

Gültak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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