AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik. Hacca gidenler, 'Gittik, bir taraftan ibadet ettik biraz da şeytan taşladık ve geldik.' derlerdi. Emin olun, Türkiye'de önce şeytan taşlanıyor, bir sürü kötülüklerle savaşılıyor. Çok şükür bir taraftan da ibadet ediliyor, güzel işler yapılıyor." dedi.

Özhaseki, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan katlı otoparkın açılış töreninde, belediyelerin şehirlerin değişen ihtiyaçlarını fark etmesi ve bunları karşılamasının önemine değindi.

Vatandaşların AK Parti'nin hizmetlerini sevdiğini belirten Özhaseki, "Belediyeler aslında biraz yıpranma yeridir. Birçok partinin de belki sonunu hazırlayan yerlerdir. Bunlara tarihte çok şahitlik ettik." diye konuştu.

Belediye başkanlığı görevinin ilk yıllarında her yurt dışına çıktığında oradaki hizmetlere imrendiğini anlatan Özhaseki, "Hamdolsun, 2000'li yıllardan sonra birçok arkadaş bölgesinde çok hizmetler etti. Koştular, gayret ettiler ve şehrin altyapı, üstyapı sorunlarını çözdüler. Şehirlerimiz, Avrupa ile yarışır hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.