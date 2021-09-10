AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "AK Parti 20 yıldır gençlerin yanında"

MELİKE KESKİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TEKNOFEST gibi projelerin AK Parti'nin gençlere sunduğu sınırsız imkanın bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek 20 yıldır gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Usta, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları kapsamında geldiği Aksaray'da, AA muhabirine, AK Parti'nin gençlere verdiği önemi anlattı.

TEKNOFEST'in, havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Usta, bu açıdan festivalin gençler ve ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirtti. Usta, "Türkiye için, ülkemizin gençleri için vizyon çizen bir proje ve istersek neleri başarabileceğimizi gösteren bir festival. TEKNOFEST'in en son ayağına gelene kadarki aşamada burada başarı derecesine giren takımlar tekrar TEKNOFEST'in son aşamasında yarışmalara devam edecek. Burada önemli olan aslında roketlerin fırlatılması ve gerekli menzillere ulaşması kadar, gençlerimizin bunları yapıyor olması, bunları başarıyor olması." diye konuştu.

Memleketi Konya'dan takımların da TEKNOFEST'e katılmasından ve geliştirdikleri roketleri yarıştırmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Konya'mızda Bilim Merkezi'mizin Yörünge Takımı 155 bin müracaatın içerisinden büyük bir başarıyla buraya ulaştı. O yüzden kendilerini canıgönülden tebrik ediyorum. Gençlerimiz, hedeflerimizin yüksek tutulması gerektiğini ve eğer yüksek hedeflerle önümüze bakarsak başaramayacağımız hiçbir hedefimizin olmadığını bize hatırlatıyor. O yüzden çok kıymetli, çok değerli bir çalışma. Burada bu organizasyonda emeği geçen, gençlerimize bu imkanları sunan T3 Vakfı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, valiliklerimize çok teşekkür ediyoruz."

Usta, ülkede gençler için bütün imkanların seferber edildiğinin ve TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine imkan sunulduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında gençlere ve ülkeye böyle bir vizyon kazandırmasıyla olan bir şey. Bunların yapılabilmesi için hem teknik imkanların verilmesi lazım hem de gençlere bu motivasyonun içlerinde var olduğunu hissettirmek gerekiyor. O yüzden bu festivali çok kıymetli buluyorum. Bu yarışmaya katılan her takımımız bence büyük bir başarı örneğidir. Her biri yarışmayı kazanmış, birinci olmuş niteliğindedir benim için. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

- "Gençlerimizin her daim yanındayız"

AK Parti'nin gençlik projeleriyle adından söz ettiren bir parti olduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:

"AK Parti kurulduğu günden itibaren, ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi için ne yapılması gerekiyorsa bu işin gençlere bir vizyon verilmesiyle, gençlere önem verilmesiyle, değer verilmesiyle ve onların yanında olmakla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Gençlerimizin her daim yanındayız. Bugün de onların yanında olduğumuzu gösteren büyük bir festivaldeyiz aslında. Dünyada sadece ABD ve Türkiye'de yapılan bir TEKNOFEST'ten bahsediyoruz. AK Parti olarak gençlerimize ne kadar önem verdiğimizi, değer verdiğimizi ve onlar için sınırsız imkanlara hazır olduğumuzu gösteren bir tablonun içerisindeyiz. AK Parti olarak 20 yıldır gençlerimizin yanındayız ve bundan sonra da inşallah her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

