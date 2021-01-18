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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Muş İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

18.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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"Bu davanın lideri olan Cumhurbaşkanımız, başkaları gibi davranmıyor. Birileri 'Avrupa, Batı ne der. Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur?' diyor ve siyasetini ona göre belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Allah, millet ne der?' diyor, Allah'ın rızası, milletin teveccühü söz konusuysa ölümü göze alıyor ve istikbale doğru yürüyor" - "Türkiye'de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir zihniyet inkılabı, devrimi yapıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu davanın lideri olan Cumhurbaşkanımız, başkaları gibi davranmıyor. Birileri 'Avrupa, Batı ne der. Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur?' diyor ve siyasetini ona göre belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Allah, millet ne der?' diyor, Allah'ın rızası, milletin teveccühü söz konusuysa ölümü göze alıyor ve istikbale doğru yürüyor." dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti'nin, Türkiye'nin üzerine kurulu tuzakları boşa çıkaran, prangaları bir bir kıran bir dava partisi olduğunu söyledi.

Bu davanın köklerinin çok derinlerde olduğunu, o derinlerden aldıkları ilhamla, milletin desteğiyle istikbale emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu davanın lideri olan Cumhurbaşkanımız, başkaları gibi davranmıyor. Birileri 'Avrupa, Batı ne der. Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur?' diyor ve siyasetini ona göre belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Allah, millet ne der?' diyor, Allah'ın rızası, milletin teveccühü söz konusuysa ölümü göze alıyor ve istikbale doğru yürüyor. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı en önemli şey özgüvendir. Eski halimizi düşünün. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra bu toprağın insanları daha özgüvenli olacak. Allah başımızdan eksik etmesin."

- "Cumhurbaşkanımız önderliğinde bir zihniyet devrimi yapıldı"

Yavuz, 2002 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne çıkarılan engelin en büyük tuzaklardan biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2007'de e-muhtıra vardı. O tuzak değil miydi? Kapatma davası, öncesinde bir başörtüsü süreci yaşandı. MHP ile sırt sırta vererek bir anayasa değişikliğine gittik. O zaman atılan manşetleri hatırlayın. '411 el kaosa kalktı.' Sadece kızlarımız üniversitelere başörtüleriyle girebileceklerdi. Kamuyla ilgili herhangi bir düzenleme de yoktu. O tarihe kadar başörtülü kızlarımız kampüse dahi giremiyordu. Türkiye'de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir zihniyet inkılabı, devrimi yapıldı. Başı açık kardeşimiz nerelere gelebiliyorsa başörtülü kardeşlerimizde aynı yere gelebiliyor. Biz böyle bir liderden bahsediyoruz. Şubat 2008'de Anayasa'da değişiklik yapıldı, Mart 2008'de AK Partiye kapatma davası açıldı. Onların kafasındaki tek gerekçe bir partinin başörtüsünü serbest hale getirmesiydi."

Bu davanın bir neferi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yavuz, makamları amaç olarak değil, millete hizmet etmek için araç olarak gördüklerini aktardı.

Kongrede, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

Tek liste ile yapılan seçimde İbrahim Avcı, AK Parti Muş İl Başkanlığı'na seçildi.

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