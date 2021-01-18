AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Muş İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu davanın lideri olan Cumhurbaşkanımız, başkaları gibi davranmıyor. Birileri 'Avrupa, Batı ne der. Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur?' diyor ve siyasetini ona göre belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Allah, millet ne der?' diyor, Allah'ın rızası, milletin teveccühü söz konusuysa ölümü göze alıyor ve istikbale doğru yürüyor." dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti'nin, Türkiye'nin üzerine kurulu tuzakları boşa çıkaran, prangaları bir bir kıran bir dava partisi olduğunu söyledi.

Bu davanın köklerinin çok derinlerde olduğunu, o derinlerden aldıkları ilhamla, milletin desteğiyle istikbale emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu davanın lideri olan Cumhurbaşkanımız, başkaları gibi davranmıyor. Birileri 'Avrupa, Batı ne der. Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur?' diyor ve siyasetini ona göre belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Allah, millet ne der?' diyor, Allah'ın rızası, milletin teveccühü söz konusuysa ölümü göze alıyor ve istikbale doğru yürüyor. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı en önemli şey özgüvendir. Eski halimizi düşünün. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra bu toprağın insanları daha özgüvenli olacak. Allah başımızdan eksik etmesin."