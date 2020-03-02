AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan CHP'li Özkoç'un sözlerine ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin, "Sayın Özkoç, 'Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağılama' ve 'halkı askerlikten soğutma' suçu işlemiştir." ifadesini kullandı.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özkoç'un sosyal medya hesabındaki paylaşımda TSK'nin İdlib'de kullandığı ZPT araçlarına yönelik, "ZPT bile üretemeyenler tankı nasıl üretecek?" ifadesine yer verdiğini hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağılama (TCK 301)' ve 'halkı askerlikten soğutma (TCK 318)' suçu, Sayın Özkoç tarafından net bir şekilde işlenmiştir. Hiç kimsenin, özellikle de bir milletvekilinin böyle bir suç işlemeye hakkı yoktur. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum."

