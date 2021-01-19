AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin Düzce il kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu önemli durumunu takviye eden, güçlendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve onun başında bulunan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti icraatlarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Düzce İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Yazıcı, her insanın önemli olduğunu belirterek, salonda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların önündeki engelleri kaldırmak, hayat standardını yükseltmek ve refah seviyesini artırmak amacıyla bir arada olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde yaşanan gelişmelere değinen Yazıcı, "Öncesiyle bugünü kıyaslayacaksınız. Sağlıkta ne durumdaydık, bugün ne durumdayız? Ulaştırmada neredeydik, bugün neredeyiz? Savunma sanayisinde gücümüz o gün neydi, bugün ne? Ne yapıyoruz ve bunları nasıl yapıyoruz? Sosyal yardımlarda kimsesizler, dezavantajlı gruplar ne durumdaydı, bugün ne durumda? İşte bu fark; AK Parti'nin bu millete sunduğu hizmetlerin bütünüdür, bu hizmet kalitesidir. Bunda hepinizin emeği, katkısı var." diye konuştu.