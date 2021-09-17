AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'deki yatırımları değerlendirdi:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye, hükümetlerimiz zamanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Yaşamaya devam ediyor." dedi.

Rize'nin Derepazarı ilçe merkezindeki restoranda AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Yazıcı, kentte devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, İshak Alim ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Hayati Yazıcı, AA muhabirine, kentte bir çok tünel ve yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık iki hafta önce hizmete açıldığını hatırlattı.

Rize'de devam eden önemli yatırımlar olduğunu aktaran Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının devam ettiğini, deniz dolgusunun tamamlandığını, üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pistle ilgili yapılanmanın tamamlandığını vurgulayan Yazıcı, "Hizmet ünitelerinin iç düzenlemeleri yapılıyor. Bir aksilik olmazsa yıl sonunda bölge halkımızın ve Türk insanının, turizmin hizmetine girecek. Havaalanları, ulaşım konforu bakımından tercih edilen ulaşım aracı olmakla birlikte bölgenin turizm potansiyeli açısından son derece işlevsel bir hizmet ünitesi. Havaalanının açılması ile bölgenin turizm potansiyeli turistler açısından daha kolay ulaşılabilir olacak." diye konuştu.

Türkiye'de önemli kentsel dönüşümler gerçekleştirdiklerini kaydeden Yazıcı, "Rize'de de birçok cadde deniz dolgusu ile arsaya dönüştürülmüş. Özellikle deniz dolgu alanları üzerinde yapılmış şehrin merkezini oluşturan kısım Deniz Caddesi. Buradaki binaların korozyon itibariyle riskli olduğu tespiti yapıldı. Yıkılarak bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Çok büyük bir çalışma planlandığı gibi devam ediyor. Planlandığı gibi 2022 yılının temmuz ayı sonunda inşallah bitmiş olacak. Bu proje tamamlanıp bittiğinde benzer kentsel dönüşümü özendirecek. Çok başarılı bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Ovit Tüneli'nin Türkiye'nin doğusunu Karadeniz'e, Kafkaslara bağlayan önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Sadece tünel ile yetinmek kışın geçişi sağlayan bir aparat olacaktı. Bu aksı tamamlayan Rize'de en önemli yatırımlardan bir tanesi İyidere Lojistik Merkezi. Bu merkez ile birlikte Ovit Tüneli esas alınmak suretiyle gerçekleşecek ticari faaliyet bütün ulaşım aksları ile birleşmiş oluyor. Kara ile, deniz ile birleşiyor. Hem Rize hem Trabzon'da havaalanı. İnşallah diğer bir ulaşım ağı tren ile bugün gündemimizde yok ama ilerde olur. Bu bakımdan son derece önemli."

AK Parti'nin hizmet odaklı çalıştığını anlatan Yazıcı, "Türkiye, hükümetlerimiz zamanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Mersin'de Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak. Karşı olanlar, şöyle böyle diyenler var ama dünyada bu tür ünitelerin ülkelerin kalkınması bakımından ne kadar işlevsel olduğu idrakiyle inşallah biz ilk nükleer santralimizi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Şehir hastanesi yapımı için Gündoğdu'da proje çalışmalarının başlatıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün projelerle yakından ilgilendiğini sözlerine ekleyen Yazıcı, açıklamaları daha sonra Çayeli ilçesinde partililerle görüşerek esnaf ziyaretinde bulundu.

