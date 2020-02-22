Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz belediyeyi ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyarete bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan yatırımları görüşen Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Şanlıurfa, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve ötesine geçmesinde çok önemli katkılar da bulunan bir şehrimizdir” dedi.

Şanlıurfa’nın özel bir şehir olduğunu belirten Yılmaz, “AK Parti ve Şanlıurfa arasında çok güçlü bir bağ var, bunun bir göstergesi olarak aslında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’ya sık sık gelip gidiyor ve gerçekten büyük bir muhabbeti var. Aynı şekilde bakanlarımız ve genel merkez yöneticilerimiz sürekli Şanlıurfa’ya gidip geliyorlar. Bu Şanlıurfa’ya partimizin verdiği öneminde göstergesi olarak kabul edilmeli. Şanlıurfa çok özel bir şehir, sadece Türkiye için değil, dünya için bir miras, insanlık mirası olan bir şehir. Burada yönetici olmak özellikle yerel yönetici olmak ayrı bir onur ve şereftir diye düşünüyorum. Bir taraftan yaşanabilir bir şehir ortamı oluştururken, diğer taraftan da insanlık mirasına sahip çıkmak ve kültür turizmi başta olmak üzere bunu ekonomik bir refaha dönüştürmek çok önemli. Şanlıurfa bir tarım şehri ama bir turizm şehri, bir kültür şehri aynı zamanda, giderek sanayileşen bir şehir, ticareti artan bir şehir bütün bu özellikleri ile Şanlıurfa, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve ötesine geçmesinde çok önemli katkılar da bulunan bir şehrimizdir. Önümüzdeki süreçlerde çok iyi yerlerde inşallah Şanlıurfa’yı göreceğiz. Biz AK Parti olarak yerel yönetimlerin öneminin altını çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızda yerel yönetimden gelmiş bir lider. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, epeyce bir kale etrafında temizlik çalışması yapıyor. Bu güzel çalışmalar devam ediyor. Çarpık yapılardan şehri temizleyerek tarihi dokuyu çok daha görünür hale getirmemiz lazım. Şanlıurfa bir kültür turizmi başkenti aslında, baktığımız zaman insanlık tarihinin başladığı yerlerden bahsediyoruz. Göbeklitepe’nin yanı sıra kale civarı da gerçekten çok tarihi mekanlar. Bütün bu değerleri ile birlikte Şanlıurfa hem ülkemize hem de insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Yerel yöneticilerimiz gerek ise Büyükşehir Belediye Başkanımızı gerek ilçe belediye başkanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Yılmaz’ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Beyazgül ise, “Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Urfa ile ilgili alakalı ve alakasız her konuda yakından ilgilenmiştir. Esasen de bu bölgenin insanı olmasının bir özelliğinin göstermiştir. Bizimde zaman zaman gerek noterler birliğinde gerek ise il başkanlığı döneminde çokça istişare ettiğim, Urfa için çok yararlı faaliyetler ve çalışmalar yürüten bakanımız bugün bizleri ziyaret ederek bizleri şereflendirmiştir kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

