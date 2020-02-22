YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz belediyeyi ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz belediyeyi ziyaret etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyarete bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan yatırımları görüşen Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Şanlıurfa, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve ötesine geçmesinde çok önemli katkılar da bulunan bir şehrimizdir” dedi.Şanlıurfa’nın özel bir şehir olduğunu belirten Yılmaz, “AK Parti ve Şanlıurfa arasında çok güçlü bir bağ var, bunun bir göstergesi olarak aslında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’ya sık sık gelip gidiyor ve gerçekten büyük bir muhabbeti var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa’daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyarete bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan yatırımları görüşen Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Şanlıurfa, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve ötesine geçmesinde çok önemli katkılar da bulunan bir şehrimizdir” dedi.
Şanlıurfa’nın özel bir şehir olduğunu belirten Yılmaz, “AK Parti ve Şanlıurfa arasında çok güçlü bir bağ var, bunun bir göstergesi olarak aslında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’ya sık sık gelip gidiyor ve gerçekten büyük bir muhabbeti var. Aynı şekilde bakanlarımız ve genel merkez yöneticilerimiz sürekli Şanlıurfa’ya gidip geliyorlar. Bu Şanlıurfa’ya partimizin verdiği öneminde göstergesi olarak kabul edilmeli. Şanlıurfa çok özel bir şehir, sadece Türkiye için değil, dünya için bir miras, insanlık mirası olan bir şehir. Burada yönetici olmak özellikle yerel yönetici olmak ayrı bir onur ve şereftir diye düşünüyorum. Bir taraftan yaşanabilir bir şehir ortamı oluştururken, diğer taraftan da insanlık mirasına sahip çıkmak ve kültür turizmi başta olmak üzere bunu ekonomik bir refaha dönüştürmek çok önemli. Şanlıurfa bir tarım şehri ama bir turizm şehri, bir kültür şehri aynı zamanda, giderek sanayileşen bir şehir, ticareti artan bir şehir bütün bu özellikleri ile Şanlıurfa, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve ötesine geçmesinde çok önemli katkılar da bulunan bir şehrimizdir. Önümüzdeki süreçlerde çok iyi yerlerde inşallah Şanlıurfa’yı göreceğiz. Biz AK Parti olarak yerel yönetimlerin öneminin altını çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızda yerel yönetimden gelmiş bir lider. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, epeyce bir kale etrafında temizlik çalışması yapıyor. Bu güzel çalışmalar devam ediyor. Çarpık yapılardan şehri temizleyerek tarihi dokuyu çok daha görünür hale getirmemiz lazım. Şanlıurfa bir kültür turizmi başkenti aslında, baktığımız zaman insanlık tarihinin başladığı yerlerden bahsediyoruz. Göbeklitepe’nin yanı sıra kale civarı da gerçekten çok tarihi mekanlar. Bütün bu değerleri ile birlikte Şanlıurfa hem ülkemize hem de insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Yerel yöneticilerimiz gerek ise Büyükşehir Belediye Başkanımızı gerek ilçe belediye başkanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
Yılmaz’ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Beyazgül ise, “Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Urfa ile ilgili alakalı ve alakasız her konuda yakından ilgilenmiştir. Esasen de bu bölgenin insanı olmasının bir özelliğinin göstermiştir. Bizimde zaman zaman gerek noterler birliğinde gerek ise il başkanlığı döneminde çokça istişare ettiğim, Urfa için çok yararlı faaliyetler ve çalışmalar yürüten bakanımız bugün bizleri ziyaret ederek bizleri şereflendirmiştir kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:43
İkindi
15:48
Akşam
18:18
Yatsı
19:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Çare Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Sera Eczanesi
Merkez
Simya Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.