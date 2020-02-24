AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin yeni dönem siyaset akademisinin açılışını yapmak üzere geldiği Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlar Belediyesini ziyaret ederek Başkan Beyoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Cevdet Yılmaz’a, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat da eşlik etti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekileri belediye binasının girişinde belediyenin birim yöneticileri ve çalışanlarıyla birlikte karşıladı.

"Bağlar Değişirse Diyarbakır Değişir"

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, Bağlar’a yapılacak hizmetlerin önemine dikkat çekerek hükümet olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli tüm desteği vereceklerini kaydetti. Uzun yıllardır hizmete hasret kalan Bağlar’ın çehresinin değişmesi halinde bunun Diyarbakır’ın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, “Ekip ruhu önemli. Teknik kadro olmadan bu iş olmaz. Çok genç bir ekiple çalışıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler yapabilirsiniz. Bağlar halkı yıllardır hizmet görmedi. Yıllar önce Bağlar’a girdiğim zaman esnaflar burası batakhane gibi olmuş dediler hırsızlık uyuşturucu her türlü sıkıntı var dediler. Dolaysıyla bizim burada ferah bir şehir oluşturmamız gerekiyor. Gerçekten şu anda Bağlar, Diyarbakır’ın kalbidir. Bağlar değişirse Diyarbakır değişir, Güneydoğu değişir Türkiye değişir. Biz de elimizden ne gelirse Bağlar’ımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyesinin teknik kadrosunu mutlaka kullanın. Bağlar halkı hizmet görsün. Bu bir fırsat” dedi.