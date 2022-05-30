AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu:

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bu badirelerden de bugüne kadar birçok badireden memleketi çıkarttığımız gibi çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın." dedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, danışmanı Murat Aydın'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katılan Yıldırım, daha sonra Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu'yu ziyaret etti.

Yıldırım, partisinin ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki seçimlerin önemine değindi.

AK Parti iktidarında yapılan yatırımları anlatan ve daha iyisini sağlamak için çalıştıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"20 yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbe girişimleri, Gezi olayları, 15 Temmuz, 17-25 Aralık, elektronik muhtıra, ne sayarsan say. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan arta kalan vakitlerde de memleketin işlerini yapmaya çalıştık. Çok da iş yaptık ama dediğim gibi yetmez, daha çok yapmamız lazım. Önümüzde büyük bir 2023 hedefleri var. Birçoğunu gerçekleştirdik. 2053 vizyonumuz var. Bütün bunların hesapları, kitapları yapılmış vaziyette ama önemli olan bir şeyi yapmak için önce istikrar lazım, güven lazım. Güven ve istikrarın olmadığı yerde allameicihan olsanız hiçbir şey yapamazsınız. Son 20 yılki başarının arkasında bu vardır, milletin desteği vardır, istikrarlı yönetim vardır, terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş vardır."

- "Bütün bunların üstesinden gelecek siyasi irade var"

2000'li yılların başında bölgede teröristlerin cirit attığını, Karadeniz geçişlerinde şehitlerin verildiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah bugün bunları konuşmuyoruz. Terör artık ülkemizin birinci sorunu değil. Birinci sorunumuz, tabii ki enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların da farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin 2 yıllık pandemiden dolayı ayarı bozuldu, dünyanın çivisi çıktı tabiri caizse. Üretim yapılamadı, tedarik zinciri kayboldu ve şimdi muazzam bir talep var ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu ama bütün bunların üstesinden gelecek siyasi irade var. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bu badirelerden de bugüne kadar birçok badireden memleketi çıkarttığımız gibi çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın."

Yıldırım, tüm seçimlerin önemli olduğunu, ama 2023 seçimlerinin daha önemli olduğunu ifade etti.

2023 seçimleriyle ilgili bazı planlar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Plan şu; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderelim', tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız? Sonrası için bir düşünceniz var mı, hedefiniz var mı? Yok. Niye yok? 'Onu bize söylemediler'. Neyi söylediler? 'Tayyip Erdoğan'ı gönderin'. İyi de 'gönderelim de ne yapacağız' diye sormadınız mı? Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin topraklarında hür ve bağımsız yaşayan yerli ve milli herkesin hakkıdır, görevidir ama kökleri dışarıda olan, ülkenin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğüne karşı tavır koyamayan, bölücülere göz kırpan, müzmin düşmanlara umut veren, hiçbir siyasi eylem ve girişim bu ülkede yer bulamaz. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım."

- Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı

AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sanayide ve diğer alanlarda yapılan çalışmaları değerlendiren Yıldırım, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Gecikti ama geç olsun güç olmasın. 100 sene konuşulup yapılamayan işler 3-5 sene gecikince insanlar tabi 'ne oldu?' diye soruyor. Arazideki şartlar her zaman masadaki planlara uymuyor ama orada da çalışmalar kararlılıkla devam ediyor ve inşallah o da bitecek. Böylece Ankara'dan 2 saat, İstanbul'dan 5 saatte buralara geleceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafyasında sağlam durmak gibi bir görevinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Onun için uyanık olacağız, daha çok gayret edeceğiz. 2023'te tekrar durmak yok, yola devam. O yüzden bol bol insanlara dokunacağız, hemşehrilerimizin gönlüne gireceğiz. Hizmet yapmak yetmez, gönülleri de yapmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

