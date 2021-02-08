AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin pandemi süreci sonrası yeni kurulacak dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacağını söyledi.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi için kente gelen Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette Bayburt Valisi Cüneyt Epçim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve ortak hedeflere yönelebilme kabilliyeti olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürü, medeniyetinin son derece zengin, nüfusu oldukça kalabalık ve genç nüfusu son derece canlı olan bir ülke olduğunu vurguladı.

Türk milletinin bugün sahip olduğu imkanların büyük bir bölgesel güç, çok ciddi bir küresel aktör olma potansiyeline dönüştüğü bir süreçte olunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Pandemi sürecinin geçmesinden sonra Allah'ın izniyle Türkiye yeni kurulacak olan dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacaktır. Bütün imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yeni dünyada gerçekten çok daha güçlü bir şekilde var olma mücadelesini sürdürecektir." diye konuştu.