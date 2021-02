AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti:

Kurtulmuş, ülke olarak gayretlerinin sonuçlarının alınacağına olan inancını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklılıklarımız olabilir, siyasi düşünce ve yaşam tarzı itibarıyla farklılıklarımız olabilir. Ama bunları hepsini bir kenara bırakarak Türkiye'nin ortak hedefleri istikametinde bir araya geleceğiz. Daha güçlü bir şekilde bu ülkenin ileriye doğru yürüyüşünü inşallah sürdüreceğiz. Bunun yolu da tek tek şehirlerimizin her birinin güçlü olmasından geçiyor. Türkiye toprakları içerisinde yer alan aziz vatanımızın her birisi birbirinden değerli her bir şehrimizi her alanda daha da ileriye götürebilmek için el birliği ile gayret edeceğiz."