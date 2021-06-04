AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet varlığımızın bir parçası olan Bulgaristan Türkleri kardeşlerimizin varlığı, aslında bizim için Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de sağlamlaştıracak bir çimento vazifesi görüyor." dedi. Kurtulmuş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştü. Kabulde yaptığı konuşmada Kurtulmuş, heyeti Türkiye'de ve AK Parti'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Balkanlarda "barış vizyonu" olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Biz Balkan halklarının tamamını, tarihsel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu dost ve bir kısmını da akraba topluluklar halkları olarak görüyoruz. Balkan ülkeleri arasındaki sorunların diyalogla, müzakereyle karşılıklı iş birliği içerisinde çözülebilmesi ve bütün Balkanların ve Balkan coğrafyasının tabiri caizse bir 'esenlik adası' haline gelmesi için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz." diye konuştu. Halkların eşit ve özgür bir şekilde ilişkiye geçebileceği bir uluslararası ilişkiler zemininin özellikle Balkan coğrafyasının barışı, esenliği ve geleceği için önemli olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu amaçla da sadece tarihsel bağlarımızı dile getirmenin ötesinde bugün de ulaşımda, ticarette, sanayide, ortak yatırımlarda, eğitimde, kültürde velhasıl hayatın her alanına ilişkin yakın ilişkiler geliştirerek, Balkan halklarıyla, Balkan ülkeleriyle dostluğumuzu daha fazla kuvvetlendirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz" Türkiye'nin barışı esas alan Balkan politikasının Balkanlara önemli bir katkısı olduğunu ve her vesileyle bütün Balkan ülkeleriyle yoğun bir temas içerisinde çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Oradaki millet varlığımızın bir parçası olan Bulgaristan Türkleri kardeşlerimizin varlığı, aslında bizim için Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de sağlamlaştıracak bir çimento vazifesi görüyor. Biz genel olarak, Bulgaristan ile iyi ilişkileri geliştiriyoruz, şu ana kadar sorunsuz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ama burada özelde de Bulgaristan Türklerinin varlığı, onlarla olan karşılıklı diyaloglarımızın artarak devam etmesi de hem Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır hem de Bulgaristan Türkleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz. Millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir. Millet varlığımız, Avrupa'nın ortalarından, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan kuzeydeki geniş bir kitle, Fas'tan Endonezya'ya kadar ulaşan geniş bir kitle. Burada dost, kardeş, akraba, dindaş halklarla birlikte 100 milyonlarca insan bizim millet varlığımızın bir parçası."

Kurtulmuş, halklar arasındaki ilişkilerin mükemmel hale getirilmesinin önemini vurgulayarak, "Bu anlamda hak ve özgürlükler hareketinin bu Türkiye ziyaretinin halklar arasındaki ilişkileri geliştirmek bakımından siyasi partiler üzerinden iyi bir diyalog zemininin kurulmasına yardımcı olacağı, buna vesile olacağı kanaatindeyim. Çünkü ne kadar çok temas edersek, iş birliği içinde hareket edersek, ne kadar çok fikirlerimizi, projelerimizi, gelecek tasavvurlarımızı birbirimizle paylaşırsak, o kadar güçlü ortak gelecek inşa etmemiz mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu. - "Üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyor" Hak ve özgürlükler hareketinin son seçimde yüzde 6,9'dan fazla oy artışıyla yüzde 10 civarında oy aldığını ve 30 milletvekiliyle parlamentoda temsil edildiğini belirten Kurtulmuş, bunun Bulgaristan Türkleri için önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, temmuz ayındaki seçimlerde daha yüksek bir başarı beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu anlamda Türkiye'de oy kullanacak olan Bulgaristan vatandaşı olan Türklerin oylarını daha rahat bir şekilde, rahat bir ortamda kullanmaları için her türlü kolaylığı sağlamaya gayret ediyoruz. Resmi makamlarımız bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyor. Tabii ki seçimler Bulgaristan Büyükelçiliğinin, Bulgar makamlarının kontrolünde yapılacak seçimlerdir. Hak ve özgürlükler hareketine temmuz seçimlerinde üstün başarılar diliyoruz. Çıtayı daha yukarıya çıkararak sadece Bulgaristan Türklerinin değil, Bulgaristan'daki diğer insanların da katıldığı, gerçekten özgürlüklerin, hakların geliştiği bir Bulgaristan'ı inşa etmek konusunda partinizin, önemli bir siyasi kararlılığın merkezi haline gelmesini temenni ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah bu seçimin hem size hem Bulgaristan Türklerine hem de kardeş dost Bulgaristan devletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."