AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok güçlü ve büyük bir ülke olma zorunluluğu bulunduğunu söyleyerek, "Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor." dedi.

Kurtulmuş, Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür, medeniyet, sanat ve insanlık birikimi bakımından dünyada parmakla gösterilebilecek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ülkenin her ilinden, ilçesinden tarih ve kültür fışkırdığını söyledi.

Ülkenin bir taraftan yeniden büyük güçlü Türkiye olarak ileriye gitmesini arzu edip bunun için çalıştıklarını, bir taraftan da geçmiş değerlerin, köklerin üzerinde yükselmek gerektiğini çok iyi bildiklerini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'yi güçlü bir şekilde ileriye taşımak için gerekli medeniyetin, birikimin mevcut olduğunu bildirdi.

- "Türkiye her alanıyla güçlü olmalı"

Yeniden güçlü büyük Türkiye idealinin en temel göstergelerinin güçlü şehirler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, her kentin de sahip olduğu potansiyeli en güzel şekilde kullanarak ileriye taşıması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka çaresi olmadığına işaret eden Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sadece iki ülke arasında değil, Rusya ile batı arasında olduğunu savundu.

Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan mücadelelerin de sadece petrol ve doğalgaz arama faaliyeti olmadığına, büyük güçlerin 21. yüzyılda dünyaya hakim olma mücadelesinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güneyinde maalesef Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör örgütleri üzerinden verilen mücadele de yine büyük güçlerin terör örgütlerini maşa olarak kullanarak güç elde etme mücadeleleridir. Böyle bir ortamda Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke olmak zorundadır. Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor. Sanayisiyle, ulaştırmasıyla, sağlık sektörüyle, özellikle savunma sanayiyle, yüksek teknolojileriyle, eğitimiyle, sanatıyla her alanında güçlü olan bir Türkiye ancak bu bölgede ayakta durabilir. Güçlü, bağımsız ve dünyadaki gidişata yön verebilecek muktedir bir Türkiye için hep beraber çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek zorundayız."

Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta her iki ülke ile sadece Türkiye'nin görüşebildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın sağlanması için her iki ülkenin liderleriyle etkin bir müzakere yürüttüğünü anlattı.

- "Ortak hedef, yeniden güçlü büyük Türkiye"

Türkiye'nin her alanda itibarı artan bir ülke olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Görüşümüz ne olursa olsun, ne yapıyor olursak olalım, mesleğimiz ne olursa olsun, bir tane ortak hedefimiz olur. Ortak hedefi olmayan milletlerin, hele hele bizim gibi güçlü milletlerin ayakta durması muhtemel değildir. O ortak hedefimiz de yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak. Bunun için de bütün gücümüzle mücadele etmek, her alanda imkanlarımızı en üst seviyeye çıkararak dünya milletleriyle yarışmak, dünya milletleriyle mücadele edebilmektir. Bunu yapacak her türlü imkana, her türlü meziyete, her türlü güce sahibiz."

Türkiye'nin verimli, büyük bir tarihe, kültürel derinliğe ve dünyayı yönetebilme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Şeker var, helva var, tereyağı var, her şey var, bunu yapacak olan millet de var, bunu yapacak usta da var. Allah'ın izniyle bu millet çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasında hayatını kaybeden Rasim Özdenören'e de Allah'tan rahmet diledi. Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ile vatandaşlar da katıldı.



