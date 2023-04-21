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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu

21.04.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün geldiğimiz noktada, inşallah bundan sonra vatandaşlarımız bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulabilecek bir çalışmanın, hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, depremlerden etkilenen Hatay'da bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bayram namazı için merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.

Bayram namazını kılan Kurtulmuş ve Akar, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurtulmuş, camiye gelen vatandaşlarla sohbet etti, bazı gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, 6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkıma uğrayan yerlerden birinin Hatay olduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her birinizin yakınlarından, eşinizden, dostunuzdan, ahirete göçenler var. Sizlere de sizlerin şahsınızda bütün Hatay halkına ve depremzede kardeşlerimizin tamamına sevgilerimizi, taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi bir kere daha ifade ediyoruz. İlk andan itibaren Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları, depremin yaralarını ortadan kaldırmak için büyük bir fedakarlıkla sahada yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarımız yer aldı. Hayır ehli insanlar sahada yer aldı. Allah'a çok şükür bu büyük yaranın kısa süre içerisinde iyileştirilmesi, tedavi edilmesi için önce acil önlemler, arkasından da kalıcı tedbirler alınmaya çalışıldı. Bugün geldiğimiz noktada inşallah bundan sonra vatandaşlarımız bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulabilecek bir çalışmanın, hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz."

Kurtulmuş, Türk milletinin ortaya koyduğu yardımlaşma, dayanışma, hamiyetperverlik duygularının önemine de dikkati çekti.

Kurtulmuş, daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti.

Burada dua eden Kurtulmuş, depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle de bir süre görüştü.

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