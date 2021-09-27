AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İzmit Körfezi'ni havadan denetledi:

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Marmara Denizi'nde yaz aylarında ortaya çıkan müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Bütün kurumlarımız çalışmalarına devam edecek. İnşallah Marmara için konuşuyoruz; kalıcı olarak bu sorunun çözülmesi için her türlü tedbir ortaya konulacaktır." dedi.

Kurtulmuş, İzmit ilçesindeki Sekapark'tan havalanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağıyla İzmit Körfezi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, İzmit Körfezi'nde ve Marmara Denizi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kurtulmuş, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın Türkiye'nin gündemini yaz boyunca meşgul ettiğini vurgulayarak, çevreye karşı insanoğlunun duyarsızlığı sonucu bu sorunun ortaya çıktığını kaydetti.

Yaz boyunca ilgili tüm kurumların müsilajla mücadele çalışmalarına devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, Marmara Denizi'ni yok eden bu vahim çevre kirliliğinin sonuçlarını ortadan kaldırmak için bilimsel çalışmalar yapıldığını anlattı.

- "Çevreye saygı duymak insana saygı duymanın bir gereğidir"

Konuyla ilgili yürütülen çalışmalara değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir kez daha ifade etmek isterim; tabii ki bu ülke sanayileşecek, gelişecek, şehirleşecek. Buna kimsenin itirazı olamaz ama sonuçta herkesin ne yapıyor olursa olsun ister şehirleşsin, ister fabrikalarda üretim yapsın ister gemileriyle bu üretimlerin başka ülkelere ihraç edilmesi için ya da ham maddenin Türkiye gelmesi için faaliyette bulunsun, birinci derecede gerçekten saygılı olması gereken şey çevredir. Çevreye saygı duymak insana saygı duymanın bir gereğidir. Havadan denetimde de gördük ki bütün gücümüzle yaşadığımız çevreyi korumak bakımından fevkalade titiz ve hassas olmamız lazım. Her gün haberlerde okuyoruz. Bu sadece Türkiye'nin meselesi, sadece Marmara'nın meselesi ya da yaşadığımız çevrenin meselesi değildir, bütün insanlığın ortak sorunudur. Çevreye verilen tahribat, bütün insanlığın akıbetini çok kötü etkileyecek sonuçları da doğuracaktır. İşte müsilaj bunlardan biri."

İklim değişikliğine ve buna bağlı yaşanan olaylara değinen Kurtulmuş, dünyanın ve insanlığın daha zor dönemler yaşayacağını, bunun tedbirini alacak olanın da insanoğlu olduğunu vurguladı.

- "Çevrenin korunması için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz"

Kurtulmuş, çevrenin korunması için bilimsel verileri ortaya koyarak, titizlikle çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Belediyelerimizle, bakanlıklarımızla denetimlerini asla eksik etmeden, kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, kim çevreyi tahrip ediyorsa onlara karşı her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz. Ama tek tek birey olarak, insanlar olarak, bizler de vatandaşlar olarak çevreye karşı hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke haline getirmek, yaşadığımız şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek ve nihayetinde dünyayı da daha temiz, çok daha yaşanabilir bir dünya haline getirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Çevre temizliğine verdikleri desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bu konudaki duyarlı liderliğinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Kurtulmuş, “Bütün kurumlarımız çalışmalarına devam edecek. İnşallah Marmara için konuşuyoruz; kalıcı olarak bu sorunun çözülmesi için her türlü tedbir ortaya konulacaktır. TBMM'de bu sorunun çözümü için bir alt komisyon kurularak, burada değerlendirmeler yaptı. Alt komisyon üyeleri de buraya gelerek uçakla havadan denetimlerini yaptı. Sonuçta hep beraber bu meselenin arkasını takip edeceğiz, üstesinden geleceğiz. İnşallah bu sorunun en ciddi şekilde giderilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin de bu vesileyle daha sağlıklı, daha güzel, daha temiz bir Türkiye, daha temiz bir Kocaeli ve daha temiz bir dünya bırakmak için mücadelemizde paydaş olmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i de ziyaret eden Kurtulmuş, partililerle bir araya geldi.

