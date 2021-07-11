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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

11.07.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde binlerce masum canın hunharca katledildiği, tarihin en kanlı katliamlarından Srebrenitsa'daki soykırım şehitlerini rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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