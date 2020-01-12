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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Libya'daki ateşkes"e ilişkin paylaşım:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Libya'daki ateşkes"e ilişkin paylaşım:

ANKARA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

"Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye"nin, tüm bölgesinde barış ve huzurun sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Libya halkının geleceğini korumak amacıyla Libya'da taraflar arasında sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Libya'daki ateşkes

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