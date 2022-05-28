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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı:

28.05.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya'dan sonra Kaş da ata sporumuz güreşle yoluna devam ediyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ata sporunun yaşatılması gerektiğini belirterek, Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya ve Kaş'ın da güreşle yoluna devam ettiğini söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, 60 başpehlivan, 70 başaltı olmak üzere 800'ü aşkın güreşçinin katılımıyla başladı.

Yıldırım, Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlere katılarak, pehlivanlara başarılar diledi. Pehlivanlarla parmakla tokalaşan Yıldırım, başpehlivanlık müsabakası için kura çekimini yaptı.

Güzel bir müsabaka olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya'dan sonra Kaş da ata sporumuz güreşle yoluna devam ediyor. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var." dedi.

Pehlivanlarla esprili sohbet eden ve fotoğraf çekinen Yıldırım, güreşçileri "Haydi er meydanına" diyerek güreşe davet etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Recep Kara, İsmail Koç, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek ve Nedim Gürel'in de katıldığı güreşler, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinden oluştu.

Güreşçilerin mücadelesi akşam saatlerine kadar devam edecek.

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