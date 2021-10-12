AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, partisinin Kars İl Danışma Meclis toplantısında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ermenilerin Karabağ'da yaptıklarını görmezden gelemezdik. Hem ülkemize hem kardeşlerimize yanlış yapanlarla iş tutamazdık. Bedeli ne olursa olsun, 'Ermenistan kapısı kapalıysa, Allah bir kapı kapatırsa birçok kapıyı açar' dedik ve bu sefer Gürcistan üzerinden yola çıktık" dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti Kars İl Başkanlığı binasında yapılan partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarihi kahramanlıklarla dolu Kars'ta bulunmaktan onur duyduğunu, Kars'ın, Anadolu'nun giriş kapısı ve Kafkaslara uzanan serhat il olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde önemli çalışmalara imza attıklarını, hayal edilen bütün projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, kendilerinin iktidara gelmesinden önce Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında farklılıklar bulunduğunu vurguladı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetleri öncesi yurdun batısındaki bir yere gittiğimizde doğudaki şehirden farklı olduğunu görüp sanki başka ülkeye gitmiş gibi oluyordum. Yolları, köyleri, ilçeleri, beldeleriyle, altyapısıyla, haberleşme ağlarıyla maalesef gözle görülür fark vardı. Bu da millet üzerinde rahatsızlık oluşturuyordu. Fakat biz bu düzeni değiştirdik. Batı'da ne varsa Doğu'da da aynısını yapmaya çalıştık. Doğu'da yapılan yatırımlarda Batı'dakilerin 3,5 katı fazlasını yaptık ki ortadaki eşitsizliği kaldıralım. Aradaki farkı kapatmak, terörün istismar alanını yok etmek demekti."

Yıldırım, hizmet gitmeyen yerlere AK Parti hükümetleri sayesinde yıllar sonra yatırımlar yapıldığını ve böylece bir çor yerin belediyesinin AK Parti'ye geçtiğini söyledi.

AK Parti belediyeciliğini görenlerin sandıkta gereken cevabı herkese verdiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz sadece rükuda eğiliriz, başka hiçbir yerde eğilmeyiz. 2004 yılında Bakü-Tiflis-Kars hattını yapacağımızı söylerken, herkes tebessüm ederek, 'hayal ediyorlar, nelerle uğraşıyorlar' dedi. Her şey hayal etmekle başlar. Hayaliniz yoksa, iddianız da yoksa geleceğiniz olmaz. Ermenilerin Karabağ'da yaptıklarını görmezden gelemezdik. Hem ülkemize hem kardeşlerimize yanlış yapanlarla iş tutamazdık. Bedeli ne olursa olsun, 'Ermenistan kapısı kapalıysa, Allah bir kapı kapatırsa birçok kapıyı açar' dedik ve bu sefer Gürcistan üzerinden yola çıktık. Çok mücadele ettik, kolay olmadı. Bakü-Tiflis-Kars hayalini 2004'te konuşmaya başladık 2017'de bitirdik. Bu kadar süre geçti ama biz iddiamızdan vazgeçmedik. Nerede azim varsa, orada çözüm vardır. İddialı olun, kararlı olun ve sonuç alın. Bugün İstanbul'dan yükler çıkıyor Pekin'e, Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyor."

Yıldırım, Karabağ'ın işgalden kurtarılışının ardından Nahçıvan ile açılan sınır kapısına yenisinin da ekleneceğini ve böylece kapıların ikiye ulaşacağını ifade etti.

Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasının haklı sevincini de yaşadıklarını belirten Yıldırım, "Rabb'im nasip etti, can Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ'daki işgali sona erdirdi. Türkiye olarak, 'iki devlet bir millet söylemi' doğrultusunda onların yanında olduk. Yakında yeni kapıları da açılacak." diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra Yıldırım'a yöresel desenlerle işlenen kilim armağan etti.

