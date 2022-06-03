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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Düzce Otları Bereket Festivali"ne katıldı

03.06.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Düzce Otları Bereket Festivali"ne katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Düzce Otları Bereket Festivali"ni gezdi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen festival kapsamında Anıtpark Meydanı'nda kurulan stantları gezen Keşir, kentte yetişen otlardan yemekler yapan kadınlarla sohbet etti, birlikte yemek yaptı.

Festival kapsamındaki etkinliklere katılan Keşir, "Güzel memleketimizin güzel toprakları bereket saçıyor. Stantlar renkli, hemşehrilerim keyifli. Her yaşa, her damağa, her keseye uygun yöresel lezzetler meraklılarını bekliyor." dedi.

Anıtpark ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve pazar günü son bulacak festivalde, mehter dinletisi, halk oyunları gösterisi, belediye bandosu konseri, stantlarda yenilebilir Düzce otlarının tanıtımı, Düzce mutfağı yemek yarışması, Orman İşletme Müdürlüğünün tüm katılımcılara fidan dağıtımı yapılacak ve sanatçılar konser verecek.

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