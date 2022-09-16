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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu

16.09.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Akçakoca Alım Merkezi'ni ziyaret eden Keşir, fındığını TMO'ya veren üreticilerle görüştü. Keşir, yetkililerden bilgi aldıktan sonra TPAO'nun Akçakoca- Çayağzı Doğalgaz Proses Tesisi'ni gezdi.

Keşir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Konut Projesi için geçmiş yıllardan gelen bir çalışma olduğunu söyledi.

Projeye yoğun bir talep olduğunu belirten Keşir, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 250 bin konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız verdi. Uzun zamandır bunun altyapısı çalışılıyordu. Düzce genelinde 1100 konut kesinleşti. Bu süreç içerisinde belediyelerden arazi istendi. Yazılar yazıldı. Arazi üretimi önemli bir konudur. Herkes kendi mıntıkasına göre taleplerde bulunuyor. Akçakoca'ya da bu 1100 konuttan 100'ünü Akçakoca'ya kazandırdık."

Projenin devam edeceğini aktaran Keşir, "Şu anda 250 bin konuta bir milyon talep var. Talepler alınmaya devam ediyor. Sayın Bakanımızın dediği gibi yılbaşından sonra bu konutu artırma hedefimiz, planımız var." diye konuştu.

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