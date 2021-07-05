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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Van'da İl Kadın Kolları Teşkilatı Toplantısı'na katıldı:

05.07.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede samimiyseniz, PKK'nın dağa zorla götürdüğü kız çocuklarının hakkıyla ilgili bir cümle edersiniz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda son derece kararlı olduklarını belirtti.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Van'a gelen Keşir, Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen İl Kadın Kolları Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.

Keşir, burada yaptığı konuşmada, 2002'de iktidara geldiklerinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, ilk seçenek olarak belirlediklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede son derece kararlı uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:

"Daha İstanbul Sözleşmesi yokken 2005'te Türk Ceza Kanunu'nu yeniledik. Töre, namus saikiyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık. Töre, namus saikiyle işlenen cinayetler bugün yok denecek kadar azaldı. Bu konuda son derece kararlıyız ve bununla mücadele edeceğiz. Birileri çıkmış, AK Parti'yi bu konuda eleştirmeye kalkıyor. Ya mübarek, siz kadına yönelik şiddetle mücadelede samimiyseniz, PKK'nın dağa zorla götürdüğü kız çocuklarının hakkıyla ilgili bir cümle edersiniz. Duydunuz mu bugüne kadar? Duyamazsınız. Görmezler, sağır ve dilsiz olurlar bu konuda. Ama gelirler, başka bir yerde başka bir vakayı AK Parti'ye fatura etmeye kalkarlar."

Ayşe Keşir, insanoğlunun var olduğu sürece yeni ihtiyaçların ortaya çıkacağını dile getirerek, "EBA diye bir ihtiyaç var mıydı? Pandemi oldu. İnternete girmek bir ihtiyaç oldu. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Biz halen iddialıyız. İhtiyaçlara, sorunlara karşı çözümleri biz üretiriz. Bizim bir iddiamız var. Asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran'ın da konuşma yaptığı programa, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Genel Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri ile partililer katıldı.

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