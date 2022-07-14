YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 15 Temmuz mesajı:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 15 Temmuz mesajı:

14.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"15 Temmuz gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu kararlılıkla bir demokrasi destanı yazdı"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 15 Temmuz gecesi milletin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla bir demokrasi destanı yazdığını ifade etti.

Keşir, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un, milletin tüm dünyada örnek gösterilen destana imza attığı milli birliğin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşu ve demokrasi mücadelesini saygı ve gururla andığını belirten Keşir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu kararlılıkla bir demokrasi destanı yazdı. Silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü gerdi. 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyerek canları pahasına vatan savunmasına geçti. Dünyaya örnek olacak bir dik duruş sergileyerek vatan hainlerine geçit vermedi. Gazi Meclisimizin bombalandığı, birçok kamu kurumlarımızın silahlarla tarandığı o gece, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız demokrasiye olan inançla dimdik durarak, bizler, milletimizin emanetine sahip çıkarak TBMM'de, milyonlar sokak ve meydanlarda hainlere karşı tek vücut olduk."

Bu onurlu mücadelede demokrasisine, vatanına, milletine ve bayrağına ölüm pahasına sahip çıkan 251 vatan evladının şehadet, binlercesinin de gazilik makamına erdiğini anımsatan Keşir, "Şunu herkes bilmeli ki bütün şehitlerimizi kalbimizde dünya durdukça yaşatacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı. 'Güçlü Türkiye' sloganımızı dosta düşmana omuz omuza durarak gösterdik." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, hainlere karşı duvar olmuş, ser verip vatan aşkından taviz vermemiş, şehadete ulaşacağını bile bile verilen görevi canı pahasına yerine getirmiş ve şehit olmuş Ömer Halisdemirler'in kahramanlık abidesi olduğunun altını çizen Keşir, 15 Temmuz gecesi "Gün vatana sahip çıkma günüdür" diyerek, canını ortaya koyan şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçtiTarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandıTrabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Samsun'da otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıSamsun'da otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz

Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.