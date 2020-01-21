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  4. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz:

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz:

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, AK Parti Genel Merkezi olarak belediyelere sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyon’a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, AK Parti Genel Merkezi olarak belediyelere sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyon’a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, ziyaretleri kapsamında Belediye Meclis Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İlçe Başkanı Bülent Eser, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Belediye Meclis Üyeleri, Çıkrık, Gebeceler, Erkmen, Kocatepe, Salar, Susuz ve Sülümenli belediye başkanları katıldı.
“Belediyelere sonuna kadar destek veriyoruz”
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdurrahman Öz, "AK Parti Genel Merkez olarak kazandığımız belediye başkanlıklarımıza ziyaretlerimizde önce hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstişarelerimizde belediyelerimize bölgelerindeki hizmetlerde kaynak israfı yapılmamasını istiyoruz. Konum itibariyle en iyi hizmetler ne ise onun için çalışmaları gerektiğini söylüyoruz. Bu kapsamda da AK Parti Genel Merkezi olarak belediyelerimize sonuna kadar destek verdiğimizi ifade ediyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen de AK Partinin Türkiye’nin en kurumsal siyasi partisi olduğunu ve il genelindeki 34 belediye başkanlıklarıyla sürekli istişare halinde olduklarını ifade etti.

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