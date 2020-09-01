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AK Parti Genel Merkezi İskilip ve Osmancık İlçe Başkanlarını belirledi

ÇORUM HABERLERİ  | 01.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

AK Parti’de yaşanan kongre takvimi çerçevesinde Çorum’da bulunan iki ilçe başkanı değişti.İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe başkanlığı değişecek olan Osmancık ve İskilip İlçe Başkanlıkları için aday olanlar isimlerle birlikte AK Parti Genel Merkezde yetkililerle biraraya geldi.

AK Parti’de yaşanan kongre takvimi çerçevesinde Çorum’da bulunan iki ilçe başkanı değişti.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe başkanlığı değişecek olan Osmancık ve İskilip İlçe Başkanlıkları için aday olanlar isimlerle birlikte AK Parti Genel Merkezde yetkililerle biraraya geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Yahya Çelik, Kırşehir Milletvekili ve İl Koordinatörü Mustafa Kendirli’den oluşan heyetin kararları doğrultusunda 7. Olağan İlçe Kongrelerinde Osmancık İlçe Başkanlığı için Şerif Okudan ve İskilip İlçe Başkan adaylığına da Yusuf Kaya olarak belirlendi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, genel merkez tarafından aday gösterilen Yusuf Kaya ve Şerif Okudan’ı tebrik ederken, uzun süre ilçe başkanı olarak partilerine hizmet eden Mustafa Lek ve Hakkı Güngör’e de teşekkür etti.
AK Parti’de yaşanan kongre sürecinin tam bir demokrasi şöleni şeklinde devam ettiğini kaydeden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla giderken, parti içinde de birlik beraberliğin sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Görevi devredecek ve göreve seçilecek ilçe başkanlarının uyum içerisinde AK Parti’ye yakışır şekilde çalışacaklarından emin olduğunu kaydeden Ahlatcı, her iki ilçede yaşanacak değişikliğin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Osmancık ve İskilip’in yanısıra diğer ilçelerde de kongrelerin AK Parti ruhuna yakışır şekilde yapılacağını dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, pandemi süreci nedeniyle kongreleri açık alanlarda sınırlı sayıda katılımla yapılacağını da hatırlattı.

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