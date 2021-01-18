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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ'da temaslarda bulundu

18.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ'da temaslarda bulundu

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret etti.

Şahin, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile makamında görüştü.

Daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret eden Şahin, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kuyumcu esnafının sorun ve önerilerini dinledi.

Şahin'e ziyaretlerinde AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti.

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