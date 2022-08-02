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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Şereflikoçhisar'da festivale katıldı

02.08.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Şereflikoçhisar'da festivale katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde "14. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali"ne katıldı.

Şahin, Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali"nde, ilçede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti belediyeciliğini ilçede sergilediği için Belediye Başkanı Memiş Çelik'e teşekkür eden Şahin, bir araya geldiklerini, kucaklaştıklarını, dertleştiklerini, vatandaşların önlerine koydukları hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Muharrem ayının ve yeni hicri yılın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Şahin, 20 yıldır vatandaşların destekleri ve dualarıyla ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, parti teşkilatlarımız sizlerin temsilcisi olma onurunu yaşayan biz milletvekilleri, belediye başkanlarımız sizlere var gücümüzle hizmet etmek için 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Şahin, 20 yıllık sürede ilçeye de çok önemli hizmetlerin kazandırıldığını bildirdi.

Eğitimde, sağlıkta, asayişte tarımda, ulaştırmada ülkenin 20 yıl önce devralınan noktadan fersah fersah ileriye taşındığını belirten Şahin, en önemli dönüşümü şehircilik alanında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik, diplomatik olarak çok daha güçlü olduğunu aktaran Şahin, "Artık adından bahsettiren bir Türkiye var, artık bölgesel ve küresel bütün denklemlerin vazgeçilmezi olan bir Türkiye var. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmaya devam edeceğiz, bıkmadan, usanmadan rehavete kapılmadan çalışacağız, ülkemizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivale, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

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