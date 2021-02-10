AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "yeni anayasa" açıklaması:

- "Bahçeli'nin yeni anayasa fikrine verdiği destek çok önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu yeni anayasa fikrine verdiği destek çok önemli. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'si için bu sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni anayasayı da ülkemize kazandıracağız. Eğer bugün masada güçlü, sahada etkin bir Türkiye varsa, bu geride bıraktığımız 18 yılda siz değerli dava arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu fedakar çalışmalar sayesinde olmuştur. İmza attığımız bütün başarılarda sizin gece gündüz bitmek bilmeyen emeklerinizin, alın terinizin olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemiz için yapacağımız daha çok hizmet var."

Şahin, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara da değinerek şöyle konuştu:

"En son Boğaziçi Üniversitesinde bir rektör ataması dolayısıyla ortalığı karıştırmak isteyenleri, ortalığı toz duman haline dönüştürmek isteyenleri, üniversiteyi işgale yeltenenleri hep birlikte gördük. Hiç kimsenin öğrenci kardeşlerimizin arkasına sığınarak, yeni bir kalkışmaya teşebbüs etmemesini buradan özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu yasa dışı eylemlerin, gerek üniversite işgalinin, gerek aziz Kabe'mize yönelik hakaretane saldırılara karşı yargı mercileri gerekeni yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ne ABD ne de Birleşmiş Milletler bize demokrasi dersi verecek yapılar, devletler değildir. Onların önce kendilerine bakması lazım. Kendi antidemokratik, hakkaniyetsiz yapılarına bakması lazım. Bütün bu açıklamaları reddettiğimizi ifade etmek istiyorum."