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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "yeni anayasa" açıklaması:

10.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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"Yarının büyük ve güçlü Türkiye'si için bu sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni anayasayı da ülkemize kazandıracağız"

OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yarının büyük ve güçlü Türkiye'si için sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni anayasayı Türkiye'ye kazandıracaklarını söyledi.

Şahin, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Osmaniye 7. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Türkiye'ye ve Osmaniye'ye yapılan yatırımları anlatan Şahin, durmadan, yorulmadan ve duraksamadan kutlu yolculuklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Şahin, Türkiye'yi daha da güçlendireceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline hep birlikte getireceğiz. Cumhur İttifakı olarak Sultan Alparslan'dan, Sultan Fatih'ten, Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş Veli'den, Hacı Bayram Veli'den ilham alarak yürüyoruz. İnandığımız yoldan yürüyoruz. 81 ilimizi kucaklayarak yürüyoruz." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı ülkenin vatansever evlatlarının sokaklara ve meydanlara dökülerek, o hayasızca akına "dur" dediğini vurgulayan Şahin, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye karşı oynanan bütün oyunları bertaraf etmek için kurulduğunu aktardı.

- "Bahçeli'nin yeni anayasa fikrine verdiği destek çok önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu yeni anayasa fikrine verdiği destek çok önemli. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'si için bu sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni anayasayı da ülkemize kazandıracağız. Eğer bugün masada güçlü, sahada etkin bir Türkiye varsa, bu geride bıraktığımız 18 yılda siz değerli dava arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu fedakar çalışmalar sayesinde olmuştur. İmza attığımız bütün başarılarda sizin gece gündüz bitmek bilmeyen emeklerinizin, alın terinizin olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemiz için yapacağımız daha çok hizmet var."

Şahin, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara da değinerek şöyle konuştu:

"En son Boğaziçi Üniversitesinde bir rektör ataması dolayısıyla ortalığı karıştırmak isteyenleri, ortalığı toz duman haline dönüştürmek isteyenleri, üniversiteyi işgale yeltenenleri hep birlikte gördük. Hiç kimsenin öğrenci kardeşlerimizin arkasına sığınarak, yeni bir kalkışmaya teşebbüs etmemesini buradan özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu yasa dışı eylemlerin, gerek üniversite işgalinin, gerek aziz Kabe'mize yönelik hakaretane saldırılara karşı yargı mercileri gerekeni yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ne ABD ne de Birleşmiş Milletler bize demokrasi dersi verecek yapılar, devletler değildir. Onların önce kendilerine bakması lazım. Kendi antidemokratik, hakkaniyetsiz yapılarına bakması lazım. Bütün bu açıklamaları reddettiğimizi ifade etmek istiyorum."

- "Kılıçdaroğlu sanırım siyaseti televizyon şovundan ibaret zannediyor"

"Tacizlerin, tecavüzlerin, yolsuzlukların partisi haline gelmiş CHP, onun başına kaset kumpasıyla oturmuş bir genel başkan var." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu dün çıkmış demiş ki 'Siz memleketin hayrına ne iş yaptınız?' Sanırım bizimle dalga geçiyor. Bu ülkenin hayrına olan ne varsa karşısında durduklarını aziz milletimiz çok iyi biliyor. Bütün bölünmüş yollar, tüneller, hizmetler ve en son salgında bizim için büyük avantaja dönüşen şehir hastanelerine karşı çıktıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı televizyon kanalına çıkmaya davet ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu sanırım siyaseti bir televizyon şovundan ibaret zannediyor. Buradan ona sesleniyoruz; siyaset televizyonla yapılmaz, siyaset sahada, meydanda yapılır, sonucu da sandıkta alınır. Eğer cesaretin varsa 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkar ve boyunun ölçüsünü alırsın."

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da konuşmasında, partiyi bugünlere taşıyan teşkilat üyelerine teşekkür etti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise kentteki projelerin son hızla devam ettiğini dile getirdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, belediye başkanları ve partililerin de katıldığı kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Seydi Gülsoy AK Parti Osmaniye İl Başkanı oldu.

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