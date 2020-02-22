AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den "darbe söylentileri"ne tepki:

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, darbe söylentilerinin ortada dolaştığını belirterek, "Tarih tekerrür etmez, bu sefer tarih yeniden yazılır. Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şunu çok iyi bilmeliler ki, bu sefer karakolu da mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda, oracıkta bu aziz millet onları kanlarıyla boğar." dedi. Şahin, partisinin Çorum Merkez İlçe Başkanlığının Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluş hikayesi ile iktidarları süresince yapılanları anlattı. Suriye'nin İdlib kentinde yaşananları "insanlık dramı" olarak nitelendiren Şahin, İdlib yangın yerine dönmüşken hiç kimsenin bir şey olmamış gibi davranamayacağını vurguladı. Şahin, "Komşumuzun evi yanarken biz yan tarafta huzurlu şekilde yaşayabilir miyiz? Komşumuzdaki yangına hem ona yardımcı olmak için hem de o yangın bizim evimize sıçramasın diye müdahale ederiz. Bu, hem insani hem ahlaki hem de İslami vazifemizdir. Bizim de yaptığımız tam olarak budur. Orada yaşanan insanlık dramına göz yummamaktır." diye konuştu.

İdlib'de yaşananların Türkiye'nin güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizen Şahin, sınır ötesindeki farklı coğrafyalarda Türkiye'nin güvenliği için canı pahasına mücadele eden asker ve polislere muvaffakiyet diledi. Türkiye'nin denizden komşusu Libya'da, karadan komşusu Suriye'de yaşanan hadiselere kayıtsız kalmalarının düşünülemeyeceğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizi, denizlerimizde hapsetmek istiyor. Balıkçılık ve petrol gibi imkanlardan yararlanmamamızı istiyor. Kendi kabuğuna çekilmiş bir ülke olarak büyük devlet olamayız. Onun için proaktif siyasetimizi, dış politikamızı daha da güçlendireceğiz. Böylesine hareketli bir coğrafyada kimse bizden 'bekle-gör politikası' yürütmemizi beklememeli. Enerji konusundaki dışa bağımlılığımızı azaltmak, sınırlandırmak için Doğu Akdeniz'deki bu hadiselerde aktif şekilde pozisyon almaya devam edeceğiz, Allah'ın izniyle." - Darbe söylentileri Şahin, darbe söylentilerinin son günlerde yeniden gündemde bulunduğuna dikkati çekerek, bu söylemlerin fuzuli bir işgalden başka bir şey olmadığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları, sokakları ve caddeleri doldurarak darbecilere gerekli cevabı verdiğini vurgulayan Şahin, "Kimsenin yeniden cüret edeceğine ihtimal vermemekle birlikte eğer yeniden böyle bir teşebbüste bulunurlarsa Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının aynen geçerli olduğunu bu darbe heveslilerine hatırlatmak isterim." dedi. "Bu sefer hiç kimse, 'Ne yapacağız, nereye gideceğiz?' demez, Cumhurbaşkanımızın halen yürürlükte olan çağrısıyla bu darbecilere gereken cevabı verir." ifadelerini kullanan Şahin, "Tarih tekerrür etmez, bu sefer tarih yeniden yazılır. Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şunu çok iyi bilmeliler ki, bu sefer karakolu da mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda, oracıkta bu aziz millet onları kanlarıyla boğar. Onun için hiç kimse olmadık hayallere kapılmasın, artık bu sefer kapandı. Boş koşmayın, boş hayal görmeyin." değerlendirmesinde bulundu. - FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları