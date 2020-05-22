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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a uyarı:

ANKARA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

"Mansur Yavaş'ın şimdi de kaynak bahanesine sığınarak, işçi çıkarmaya hazırlandığını duyuyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş'a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her fırsatta milyonlarca lira tasarruf ettiği ve bütçenin fazla verdiği şeklinde beyanda bulunduğunu belirtti.

Yavaş'ın geçen bir yıl içerisinde "partizanca yaklaşım" ile 3 bine yakın kişiyi işe aldığını aktaran Şahin, "Geçtiğimiz eylül ayında işçi çıkarmaya hazırlanan Mansur Yavaş'ı eğer işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan Ankara'yı sana dar ederiz" diye uyardıklarını ifade etti.

"Bu uyarıdan sonra geri adım atan Mansur Yavaş'ın şimdi de kaynak bahanesine sığınarak işçi çıkarmaya hazırlandığı"nı duyduklarını aktaran Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş'a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur. Kimse Büyükşehir emekçilerini yalnız sanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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