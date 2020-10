AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı

Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarında yükselen bu kutlu davaya hizmet eden bahtiyarlardan olduklarını dile getiren Koç, "Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere. Akşamları ana kademe toplantılarına katılıp gece yarılarına kadar direk teperine bayrak asan gençlerdik biz. Her miting meydanını, her kongre salonunu gelin gibi süsleyen sessiz çocuklardık biz. Her sokak başında broşür dağıtan, her meydan da üye çalışması yapan her zaman meydanlarda olan gençlerdik biz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde meydanlara ilk inen millet sevdalılarıydık biz. Liderine layık olan ayağa kalkmış Sakaryaydık biz. Ekrem Yüce başkanımız ile mahalle mahalle mitingler yaptık. Ali İhsan Yavuz başkanımız ile esnaf, çarşı, pazar gezdik. İl Başkanımız ile gençlik toplantılarında buluştuk. Murat Kaya başkanımız ile ev ev dert dinleyip çözümler ürettik. Geyve’nin 74 mahallesinin tamamında coşkun sel olup aktık. İl gençlik kolları başkanımızın her ricasını emir terakki ederek il merkezinde düzenlenen tüm etkinliklere, mitinglere, toplantılara hep en kalabalık teşkilat olarak katıldık. Gençlik kolları bu davanın en hesapsız kademesidir. Tüm saflığımız ve inancımız ile bu yolda yürüdük. İnandık ki bu dava vatan davasıdır. Gökmen kardeşime ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bu sevda burada bitmez, bu şarkı burada bitmez” derken Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, “Kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürüyen gençlerimiz oldukça inşallah sırtımız hiçbir zaman yere gelmeyecektir” diye konuştu.