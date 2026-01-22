MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı: "Evet kullandım" dedi, o iddiaları reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerden Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı ifadesinde, “2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım" dedi. Hancı, Türkiye'ye döndükten sonra da kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Mustafa Fidan

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Önceki gün sabah saatlerinde Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut ile birlikte gözaltına alınan 3 isimden birisi olan Bilal Hancı, mahkemeye sevk edilmişti. Hancı'nın hakimlikte verdiği ifadede, kokain kullandığı itiraf ettiği aktarıldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Bilal Hancı nın ifadesi ortaya çıktı: "Evet kullandım" dedi, o iddiaları reddetti 1

BİLAL HANCI: "AMSTERDAM’DA KOKAİN KULLANDIM"

Yaşadığı bunalımlı boşanma süreci sonrası Amsterdam'da tatildeyken yasaklı madde olan kokaini kullandığı belirten Hancı, ifadesinde şunları söyledi:

“2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.

Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim.”

CEM GARİPOĞLU SORUSUNA "ŞAHSI HİÇ GÖRMEDİM" YANITI

Dosyada adı geçen Kasım Garipoğlu’nu tanımadığını belirten Bilal Hancı,

“Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım” dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Bilal Hancı nın ifadesi ortaya çıktı: "Evet kullandım" dedi, o iddiaları reddetti 2

O İDDİALARI YALANLADI: "EVDE ZATEN MADDE VARDI, BANA İKRAM ETTİ"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da yanıt veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hancı, “Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı" dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Bilal Hancı nın ifadesi ortaya çıktı: "Evet kullandım" dedi, o iddiaları reddetti 3

"GRUP SEKS İDDİASI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

İfadesinin devamında Hancı, şunları söyledi;

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Tuğyan’ın sevgilisi Kervan gözaltına alındıGüllü soruşturmasında yeni gelişme: Tuğyan’ın sevgilisi Kervan gözaltına alındı
Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdiÜnlüler soruşturmasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.