Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı: "Evet kullandım" dedi, o iddiaları reddetti

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Önceki gün sabah saatlerinde Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut ile birlikte gözaltına alınan 3 isimden birisi olan Bilal Hancı, mahkemeye sevk edilmişti. Hancı'nın hakimlikte verdiği ifadede, kokain kullandığı itiraf ettiği aktarıldı.

BİLAL HANCI: "AMSTERDAM’DA KOKAİN KULLANDIM"

Yaşadığı bunalımlı boşanma süreci sonrası Amsterdam'da tatildeyken yasaklı madde olan kokaini kullandığı belirten Hancı, ifadesinde şunları söyledi:

“2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.

Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim.”

CEM GARİPOĞLU SORUSUNA "ŞAHSI HİÇ GÖRMEDİM" YANITI

Dosyada adı geçen Kasım Garipoğlu’nu tanımadığını belirten Bilal Hancı,

“Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım” dedi.

O İDDİALARI YALANLADI: "EVDE ZATEN MADDE VARDI, BANA İKRAM ETTİ"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da yanıt veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hancı, “Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı" dedi.

"GRUP SEKS İDDİASI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

İfadesinin devamında Hancı, şunları söyledi;

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim.”