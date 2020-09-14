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AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan güven tazeledi

MANİSA HABERLERİ  | 14.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın 7.

Manisa’nın Gördes ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, ilçe başkanlığı görevine yeniden Rıza Dilcan seçildi.
AK Parti Gördes İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan Genel Kurulu’nda tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan ve tek aday olan Rıza Dilcan yeniden başkanlığa seçildi.
Gördes ilçe merkezindeki belediyeye ait çay bahçesi parkında korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan İlçe Başkanı Rıza Dilcan, "18 yıldır siyasetin içindeyim. Yemedim yedirmedim, çalmadım çaldırmadım. Tek düşüncem milletime vatandaşıma hizmet olmuştur. İlçe başkanlığım döneminde girdiğimiz seçimlerde Manisa ilçeleri arasında Gördes’te AK Parti hep birinci olmuştur. Gördes AK Parti ile bir çok hizmeti alarak kentsel bir görünüme kavuşmuştur. Gördes’in en büyük sıkıntısı olan Gördes-Akhisar arası yol ihalesinin müteahhitle olan sözleşmesi fes edildi. İnşallah daha iyi bir müteahhitle tekrar sözleşme yapılıp rüya haline gelen yol en kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak. Bu kutlu görevde beni tekrar isteyerek ilçe başkanlığına seçen tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da, konuşmasında gündemdeki son gelişmelere değindi. Konuşmaların ardından yapılan ve tek liste halinde girilen seçimde ilçe başkanlığı görevine yeniden 401 delegenin oylarıyla Rıza Dilcan seçildi. Kongrede, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kurultay delegeleri de belli oldu.
Genel kurula, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti il başkan yardımcıları, bölge ve ilçe koordinatörleri, delegeler ve partililer katıldı.

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