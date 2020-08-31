AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de esnafı ziyaret etti:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yunanistan tehlikeli sularda yüzüyor. Meis Adası'na askeri sevkiyat, kara sularını 12 mile çıkarmayı isteme gibi provokatif adımların çok ciddi sonuçları olur." dedi.

Çan ilçesinde iş yeri açılışına katıldıktan sonra esnafı ziyaret eden Turan, Çanakkale'nin tüm ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyledi.

İmkan buldukça köylere kadar tüm hemşehrileri ve esnafı ziyaret ederek onların dert ve taleplerini yerinde belirleyip değerlendirdiklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"İş yeri açılışlarının devam etmesi, ekonomide çarkların dönmesi ve şehir ekonomisinin büyümesi adına önemli. Türkiye, pandemi sürecine rağmen tarihi bir vizyonla yatırımlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çerçevesinde açılışını gerçekleştirdiği MESS Teknoloji Merkezi ve 40 fabrika açılışı ile Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi ülkemizi üst liglere taşıyacak değerli yatırımlar. Birlikte başaracağız."