YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de konuştu:

19.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde düzenlenen doğal gaz ilk kazı törenine katıldı.

Çanakkale'nin bir noktasının daha doğal gaz ile buluştuğunu belirten Bülent Turan, Geyikli'deki yatırımın 27 milyon lira olduğunu söyledi. Doğal gazın gelecek yılın sonbaharında kullanılmasının planlandığını hatırlatan Turan, 160 kilometrelik doğal gaz hattı ile belde halkının çok kaliteli bir yakıtla buluşması için tarihi bir ana tanıklık ettiklerini anlattı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turan, Türkiye'de siyasi krizlerin yaratılmaya devam ettiğini söyledi. Başkanlık sistemine erken seçim olmasın diye, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtikleri belirten Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Bugün ısrarla erken seçimi gündeme getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Yarın seçim var desek adayları yok. Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi, ne demek yıpranırmış? Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Turan, "50+1" tartışmasının da çok geride kaldığını vurguladı.

Ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının ve parametresinin değişmeyeceğini aktaran Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir gündemimiz olmadığını, çalışıp da 50+1’den çok daha üste oranlarla inşallah ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim. Polemik, siyasi kavga olur ama milli konularda bir araya gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye 'hayır' diyen, çıkıp da 'evet' diyenlere hain diyen, ortakların bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak evet derken diğeri hayır diyecek. Bir ortak diğerine hain diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok."

Konuşmaların ardından Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, kaymakamlar, belediye başkanları ve belde halkının katılımıyla ilk kazı gerçekleştirildi. Sisteme bağlanacak ilk boru da katılımcılar tarafından hatıra olarak imzalandı.

Buradaki törenin ardından Bayramiç'te 100 adet süt sağım ünitesi ile 30 ton İtalyan çimi dağıtımı ve Küçük Baş Hayvancılığı Destekleme Projesi sertifika dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Kasım Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Şadırvan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.