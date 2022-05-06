YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Alevi dedeleriyle bir araya geldi:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Alevi dedeleriyle bir araya geldi:

06.05.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Onların derdi bizim derdimiz. 85 milyonun içinde Alevi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız her vatandaş gibi eşit vatandaştır, eşit yurttaştır. Bizim Aleviler ile Sünniler ile Hanefiler ile başkalarıyla artı veya eksi bir değerimiz olmaz, olmamalı"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Alevi dedeleriyle bir araya geldi.

Turan, kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte il merkezi ve köylerde yaşayan Alevi dedeleri ve aileleriyle görüştü.

Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de önemli bir nüfusa sahip Alevi vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de aynı coğrafyayı paylaşan herkesin bir aile olduğunu belirten Turan, "Onların derdi bizim derdimiz. 85 milyonun içinde Alevi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız her vatandaş gibi eşit vatandaştır, eşit yurttaştır. Bizim Aleviler ile Sünniler ile Hanefiler ile başkalarıyla artı veya eksi bir değerimiz olmaz, olmamalı." diye konuştu.

Bu milletin beraberliğine, bayrağına, dirliğine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O yüzden diyorum ki köprü yapmak değil, kalpten kalbe köprü yapmak en kıymetlimiz. Bu topraklar hem Yunus Emre'nin hem Mevlana'nın hem Hacı Bektaş-ı Veli'nin toprakları. Bizler biliyoruz ki, bu topraklar sevgiyi Yunus'tan, hoşgörüyü Mevlana'dan, muhabbeti Hacı Bektaş'tan almış topraklar. O yüzden çok kıymetli. O yüzden dünyanın gözü de burada. Alevi'nin 'Ben Alevi'yim.' diye gururla söylediği, Kürt'ün, Türk'ün, herkesin kendi kimliğini, siyasi kimlik, mezhebi kimlik, dinsel kimlik hepsini gururla söylediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Büyük mesafe aldık. Bugün Hıdırellez günü, bizim toplumumuzun, coğrafyamızın özel günlerinden bir tanesi. Baharın başlangıcı, muhabbetin başlangıcı, kardeşliğin başlangıcı. İstiyoruz ki Hıdırellez'in ruhu tüm ülkemizin üzerine olsun, her zaman dertleri çözen, sıkıntıları gideren hızır anlayışı ile bu işleri yapalım. Her zaman iki kıymetli Hızır ile İlyas'ın buluştuğu anlayışı ülkemize ve kardeşliğimize hakim kılalım. Biz Hıdırellez'in bu ülkedeki anlamının ne olduğunu biliyoruz. Hıdırellez bayramımızı yürekten kutluyorum."

Yemeğe AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim"Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Whaitiri: "(Türkiye) Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim"
İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandıİran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldıDicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
06:02
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:21
Yatsı
21:53
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.