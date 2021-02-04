Ak Parti Grup Başkanvekili Turan Çan teşkilatı ile buluştu

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çan Belediye Meclisi üyeleri ve İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Çan’a yapılacak hükûmet konağının yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çan için önemine işaret eden Turan, “Sanayi ve termal turizm şehri Çan’ımızda bulunan Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, ve Vergi Dairesi gibi kamu kurumlarını aynı çatı altında birleştirecek dev kampüsün müjdesini daha önce vermiştik. Şantiye hazırlıkları başladı. Bununla birlikte önem arz eden bir diğer konu, mega projemiz 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çan ilçemize etkileri. Bilindiği üzere dünyada örnek bir proje ve Çanakkale’mizin adeta simgesi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışmaları devam ediyor. Köprümüzün Anadolu yakasındaki ayağı resmî olarak Lapseki’de olmasıyla beraber fiili olarak Çan ve Yenice bölgesinde olacak. Bundan dolayı Çan’ın adeta lojistiğin merkezi olacağına inanıyoruz. Adımları atılmaya başlanan ve Çan’ımızın geleceğine yön verecek OSB projemizle birlikte ilçemiz sanayisiyle ve ekonomisiyle gücüne güç katacak” şeklinde konuştu.

