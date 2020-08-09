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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Yem Kırma Ezme ve Depolama Tesisi açtı:

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

"Çanakkale'nin potansiyelini artıracak her türlü yatırım ve proje kıymetli. Çanakkale'nin tarıma dayalı ekonomisini geliştirmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'nin potansiyelini artıracak her türlü yatırım ve proje kıymetli. Çanakkale'nin tarıma dayalı ekonomisini geliştirmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.

Turan, Biga ilçesinde acı biber hasadına katıldıktan sonra Yeniçiftlik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait Yeniçiftlik Yem Kırma Ezme ve Depolama Tesisi'nin açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Turan, Çanakkale'nin kadim bir tarihe, doğal güzelliklere ve verimli topraklara sahip olan bereketli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Turan, Çanakkale'de tarımsal faaliyetleri arttıracak, daha iyi konuma taşıyacak Yeniçiftlik Yem Kırma Ezme ve Depolama Tesisi'nde çiftçilerin tarlalarında ürettikleri arpa, buğday gibi ürünlerin işlenerek hayvancılıkla uğraşanlara sunulacağını kaydetti.

Hayvancılık yapanların bu tesis sayesinde daha ucuz yem alma imkanına sahip olacağını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Yeniçiftlik Yem Kırma Ezme ve Depolama Projesi'nin toplam proje bedeli 500 bin lira. Hibe destek miktarı ise 250 bin lira. Çanakkale'nin potansiyelini artıracak her türlü yatırım ve proje kıymetli. Çanakkale'nin tarıma dayalı ekonomisini geliştirmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Şehrimiz, konum itibarıyla tek bir alanda geliştirme gösteren bir yer değil. Bu da bizleri gururlandırıyor. Destek programı kapsamında kooperatife silaj paketleme makinesiyle katı gübre dağıtma römorku kazandırıldı. Makinenin toplam maliyeti 484 bin lira, bunun da belli bir kısmı hibe olarak karşılandı. 2007-2019 yılları arasında ekonomik yatırım destekleme programı kapmasında Biga ilçemizde 16 adet projeye 4 milyondan fazla yatırım yapıldı."

- "Karabiga'da doğal gaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Turan, geçen yıl Biga'ya 27 kilometre asfalt, 13 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldığını anımsatarak, "Her iki projenin toplam maliyeti 3,5 milyon liradan fazla. Gümüşçay'da doğal gaz çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız süreç içinde gerçekten başarılı bir yol izledi ve büyük gayretler gösterdi. Karabiga'da da doğalgaz çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Törene Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale Koordinatörü Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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