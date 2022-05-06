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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de yürüyüş rotasının açılışına katıldı:

06.05.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin tüm fotoğrafçılarını, sporcularını, yürüyüş severlerini ve herkesi bölgemize davet ediyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Troas Kültür Rotası'nın Hektor etabının açılışını yaptı.

Turan, Çanakkale'de Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile desteklenen 900 kilometrelik "Anadolu Mirası: Troas Kültür Rotaları Projesi" kapsamında hazırlanan rotanın, Hektor etabının açılışını gerçekleştirdi.

Güzelyalı Kent Ormanı ile Erenköy arasındaki 11 kilometrelik parkurda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekilerle yürüyen Turan, Erenköy üzerinde bulunan "Çanakkale" yazısının yer aldığı seyir terasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turan, yürüyüşçülerin takip edeceği güzergahları gösteren mil taşlarına boya ile işaretleme yapıp, tabelalarda yer alan karekod etiketlerini yapıştırdı.

Bülent Turan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin bir marka kent olduğunu söyledi.

Bu markanın daha da kıymetlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Turan, "Çanakkale'miz bir tarım kenti, sanayi kenti. Ama bunun yanında bir turizm kenti. Özellikle son dönemde Troya Müzesi gibi, Akif'in Evi gibi uluslararası ölçekte kıymetli adımlar attık. Bugün de 900 kilometreyi bulan içinde 47 antik köyün, 11 ilçenin ama totalde 100 köyün olduğu devasa bir yürüyüş yolundan bahsediyoruz." dedi.

Turan, şunları kaydetti:

"Bugün Troas Kültür Yolu'nu açıyoruz. Troas Kültür Rotası'nın Hektor etabını açıyoruz. Türkiye'nin tüm fotoğrafçılarını, sporcularını, yürüyüş severlerini ve herkesi bölgemize davet ediyoruz. Hem şehitliğimizle hem Troya hem Assos ile harika bir kültür diyarı olan bölgemizde ormanla ve doğayla beraber 900 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olacak."

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