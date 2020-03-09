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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'a tepki

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

"CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclisi toplantısında akla ziyan bir yaklaşımla Türkiye'nin İdlib'te terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek haddini aşmıştır. Ülgür Gökhan, adeta Esed'in belediye başkanı gibi konuşuyor"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın belediye meclis toplantısında söylediği sözlere ilişkin, "Çanakkale'miz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor. CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclisi toplantısında akla ziyan bir yaklaşımla Türkiye'nin İdlib'te terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek haddini aşmıştır. Ülgür Gökhan, adeta Esed'in belediye başkanı gibi konuşuyor." dedi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Gökhan'ın belediye meclis toplantısında "Orada terör örgütleri destekleniyor. Rusya ve o (Esed), terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar." sözlerini mesnetsiz bulduklarını belirtti.

Gökhan'ın bu diliyle katil Esed ve destekçilerini sevindirdiğini, şehitlerin kemiklerini sızlattığını ifade eden Turan, kahraman Mehmetçiğin milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için orada bulunduğunu vurguladı.

Turan, milletin duası ve desteğinin Mehmetçikle olduğunu, Ülgür Gökhan'ın bu açıklamasıyla konuya ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çanakkale'nin böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmediğini belirten Turan, "CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclisi toplantısında akla ziyan bir yaklaşımla Türkiye'nin İdlib'te terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek haddini aşmıştır. Ülgür Gökhan, adeta Esed'in belediye başkanı gibi konuşuyor." görüşüne yer verdi.

Tüm dünyanın saygı duyduğu destansı bir mücadeleyle anılan Çanakkale'nin, kendisine yakışmayacak konularla gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Buradaki esas sorun Çanakkale'de askerini ve vatanını seven milliyetçi, devletçi ve ulusalcı CHP'lilerin duruma tepki göstermemesi. Çanakkale'miz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor.
Sayın Başkan yıllardır kronik sorun haline gelen sosyal konutlar, belediye binası, park, altyapı ve üst yapı gibi onlarca konuya odaklansın, önce işini yapsın.
İstiyoruz ki ciddi yatırımlarla adından söz ettiren Çanakkale'mizin bekleyen tüm projeleri hızlı bir şekilde tamamlansın. Bu topraklara yakışan bir duruş sergilensin."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

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