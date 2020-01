AK Parti Gülüç kongresini gerçekleştirdi

Türkmen “Beka meselesini aklımızdan çıkartmayacağız”

AK Parti kongrelerinin her zaman bayram ve şölen havasında geçtiğini belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Gülüç kongresinde de bunun en güzel örneklerinden birinin yaşandığını söyledi. AK Parti’nin 17 yılda yaptığı hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini ifade eden Türkmen, parti olarak girdikleri her seçimde yükselen bir grafik sergilediklerini, 2-3 puan geriye düştüklerinde ise kendilerini sorgulamaya başladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin etrafında yanan ateş çemberinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Türkmen; “Bugün görüyoruz, etrafımızdaki coğrafyalar kan gölüne dönmüş, perişan olmuş. Beş milyonu bize sığınmış. Bizim himmetimizle, gönül açmamızla, misafir kabul etmemizle beraber Türkiye’mizde yaşıyorlar. Allah korusun, birliğimizi muhafaza etmediğimiz sürece, dün olduğu gibi, bugün de, gelecekte de bu memlekette beka meselesi devam eder. Bir gün üstü küllenir, öbür gün üstünü açarlar. Dolayısıyla beka meselesi söylediğimizde birileri çıkıyor, ne var da beka meselesi var diyorlar. İşte bugün Akdeniz’de beka meselesi var, dün Suriye’de vardı, bugün bakın Irak’ta gündemi karıştıran Siyonistlerin meselesi var. Bunların hepsi etrafımızda. O yanan ateş bizi de ısıtıyor. Bizim her zaman bu beka meselesini aklımızdan çıkarmayacağız. Nesillerimizi buna göre yetiştireceğiz, bir olacağız, diri olacağız. Bugün daha fazla beraber olmaya, kardeş olmaya ihtiyacımız var” dedi.