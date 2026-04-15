Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen çeyrek final maçları yaşandı. Gecenin sonunda kupanın en büyük favorilerinden iki dev takım turnuvaya veda ederken, diğer iki dev takım yarı finale yükseldi.

KAZANIRKEN ELENDİ: BARCELONA'DA BÜYÜK HÜSRAN!

Gecenin en dramatik ve heyecan düzeyi yüksek maçı İspanya'da oynandı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Katalan devi, 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres'in golleriyle skoru bir anda 2-0'a getirerek tur umutlarını yeşertti. Ancak 31. dakikada sahneye çıkan Ademola Lookman, Atletico Madrid'e hayat veren o kritik golü kaydetti. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrılmasına rağmen ilk maçtaki 2-0'lık dezavantajı nedeniyle toplamda 3-2 geriye düşerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

ANFIELD'DA DEMBELE ŞOV, LIVERPOOL YIKILDI

Gecenin bir diğer dev eşleşmesinde ise tam anlamıyla bir Fransız rüzgarı esti. İlk maçta elde ettiği avantajla İngiltere'ye giden Paris Saint-Germain, zorlu Anfield deplasmanında Liverpool'u adeta sahadan sildi.

Karşılaşmanın 73. ve uzatma dakikalarında (90+1) sahneye çıkan Fransız yıldız Ousmane Dembele, attığı 2 şık golle İngiliz devinin fişini çekti. Toplamda 4-0'lık ezici bir skor elde eden PSG, adını görkemli bir şekilde yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu nefes kesen sonuçların ardından Atletico Madrid yarı finalde Sporting CP - Arsenal eşleşmesinin galibiyle; Paris Saint-Germain ise Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.