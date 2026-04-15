MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Lara Aslan'dan Sabri Sarıoğlu hakkında olay iddialar: Bana hastalık bulaştırdı

Yağmur Sarıoğlu ile evli olan Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündemde. Lara Aslan Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa ederek özel hayatlarına dair detayları paylaştı.

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sabri Sarıoğlu'nun, pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile evliliği devam ederken başka bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi.

30 BİN DOLAR BORÇ İDDİASI

Sabri Sarıoğlu'nun eski sevgilisi olduğunu iddia eden Lara Aslan mesajları ifşa etti.

Sabri Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını belirten Lara Aslan, "Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz." dedi.

Instagram'dan mesajlaşmaları paylaşan Aslan, "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol." ifadelerini kullandı.

Lara Aslan, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Aslan, "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki eşimden boşanacağım. Bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var. İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan." dedi.

İki çocukları olan çift, Lara Aslan'ın iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
Sabri Sarıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.