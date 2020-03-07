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AK Parti Hacıbektaş İlçe kongresi yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Hacıbektaş İlçe Başkanlığı kongresi bugün yapıldı.AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre sürecinin ikinci kongresi Hacıbektaş İlçe Başkanlığında yapıldı.

AK Parti Hacıbektaş İlçe kongresi yapıldı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Hacıbektaş İlçe Başkanlığı kongresi bugün yapıldı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre sürecinin ikinci kongresi Hacıbektaş İlçe Başkanlığında yapıldı. Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ekrem Görçeker, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.
Yapılan kongrede AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı Emrah Demir yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Hacıbektaş İlçe kongresi yapıldı

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