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AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu

06.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla AK Parti Hakkari İl Başkanlığına eski milletvekili A.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla AK Parti Hakkari İl Başkanlığına eski milletvekili A. Muttalip Özbek getirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubatta düzenlenecek olan AK Parti Hakkari İl Başkanlığı için başvuran 122 kişi arasından eski milletvekili A. Muttalik Özbek, Necmettin Yılmaz, Hikmet Demir ve Nedim Yaşar’ı Ankara’ya davet etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylar arasında yaptığı mülakat sonucunda 23. Dönem AK Parti Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ile yola devam kararı aldı.

Abdılmuttalp Özbek kimdir?
8 Mayıs 1963’te Hakkâri’de doğdu. Babasının adı Cemil, annesinin adı Hadice’dir. İnşaat Teknikeri; Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nü bitirdi. Hakkâri Belediye Başkanlığı’nda İnşaat Teknikeri ve Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Belediye Sendikası Üyeliği, İnsanca Yaşama ve Dayanışma Derneği (İYAŞ) Onursal Başkanlığı görevlerinin yanı sıra Ak Parti 23. dönem Hakkari Milletvekilliği ve Ak Parti İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Özbek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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